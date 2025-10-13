스타벅스, 한글 사용한 원두 ‘별빛 블렌드’ 출시

스타벅스 코리아가 한글을 원두명에 사용한 ‘별빛 블렌드’를 13일 국내 단독 출시한다. 2021년 ‘별다방 블렌드’ 이후 4년 만의 신제품이다.

이번 원두는 스타벅스 코리아 개점 26주년을 맞아 국내 MD팀이 기획하고, 글로벌 커피 개발자들과 1년 6개월간 공동 개발했다. 이름에는 한국 고유의 단어 ‘별빛’을 사용했다. 패키지에는 경복궁, 한옥, 서울 스카이라인, 스타벅스 이대 1호점 등 한국의 상징을 담았다.

‘별빛 블렌드’는 콜롬비아 단일 원산지 원두로, 블론드 로스트(연한 로스팅) 방식이 적용됐다. 딸기와 한라봉의 풍미가 어우러진 밝고 산뜻한 맛이 특징이다.

(사진=스타벅스)

스타벅스는 13일부터 17일까지 전국 매장에서 ‘별빛 블렌드’를 시음할 수 있는 행사를 연다. 행사 기간 오후 3시에는 드립커피 시음 샘플을 제공하며, ‘오늘의 커피’와 ‘아이스 커피’로도 판매한다.

리워드 회원은 13일부터 19일까지 별 40개로 ‘별빛 블렌드’ 또는 ‘별다방 블렌드’ 중 1종을 교환할 수 있다. 두 제품을 함께 구매하면 20% 할인 혜택을 받을 수 있다(10월 20~31일).

스타벅스 조윤숙 MD팀장은 “별빛 블렌드는 한국 고객을 위해 기획된 원두로, 향후에도 한국 시장 전용 커피를 확대할 계획”이라고 말했다.