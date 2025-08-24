매출 부진 스타벅스, 비용 절감 위해 美 공장 주 5일만 가동

미국 스타벅스가 미국 내 원두 로스팅·포장 공장 주간 생산일을 기존 7일에서 5일로 줄인다. 경영진이 비용 절감을 통해 점포 환경 개선과 인력 확충에 필요한 자금을 확보하려는 조치다.

23일(현지시간) 블룸버그통신 보도에 따르면 ▲조지아 ▲사우스캐롤라이나 ▲펜실베이니아 ▲네바다 ▲워싱턴 등 미국 5개 주에 위치한 스타벅스 공장은 내년 1월부터 주 5일 생산 체제로 전환된다.

스타벅스는 미국 외에도 ▲네덜란드 ▲인도 ▲중국 등에 원두 로스팅과 유통 시설을 보유하고 있으며, 매년 전 세계 커피 생산량 약 3%를 구매해 세계 4만1천여개 매장에 공급한다.

이들 시설은 현재 24시간 가동 중이며, 스타벅스 매장에서 판매되는 원두와 슈퍼마켓 등 소매점에 납품되는 패키지 커피를 생산하고 있다.

스타벅스는 이번 조치에 대해 공식 입장을 내놓지 않았으나, 외신은 현 수요를 충족하기 위해 더 이상 주 7일 풀가동이 필요하지 않다는 설명이 내부적으로 공유됐다고 보도했다.

스타벅스는 현재 6분기 연속 같은 점포 매출이 감소하고 있으며, 브라이언 니콜 CEO는 이를 개선하고자 매장을 보다 아늑하고 편리한 공간으로 바꾸고, 좌석과 전원 콘센트를 늘려 고객 체류 시간을 높이는 전략을 추진 중이다. 동시에 메뉴 개편, 주문 대기 시간 단축, 서비스 개선 등도 병행한다.

재원을 마련하기 위해 회사는 비용 통제에 나섰다. 올해만 미국 점포 인력 확충에 5억 달러(약 6천926억원) 투입할 계획이며, 이에 따라 경영진에게는 비용 절감 목표 달성 시 600만 달러(약 83억1천120만원) 규모의 주식 보너스를 제공하는 조건을 걸었다.

일례로 조지아주 오거스타 공장은 전 세계 스타벅스 점포에서 사용하는 프라푸치노 파우더와 블론드 에스프레소 원두의 상당량을 생산한다.

스타벅스는 2024년 9월 기준 미국 내 약 21만1천명 직원을 두고 있으며, 이 중 95% 이상이 점포 근무자다. 올해 초에는 사무직 직원 1천100명을 감원했지만, 생산 공장과 점포 인력은 유지됐다.