스타벅스, ‘더 멜론 오브 멜론 프라푸치노’ 판매 재개

스타벅스 코리아(대표 손정현)가 지난달 품절됐던 ‘더 멜론 오브 멜론 프라푸치노’ 판매를 11일부터 재개했다고 밝혔다.

이 제품은 멜론 청크와 베이스, 휘핑크림을 올려 멜론 한 통을 형상화한 음료로, 재출시 당일 프라푸치노 판매 1위를 기록했다. 무더위와 프라푸치노 출시 30주년 기념 할인 이벤트가 맞물리며 전국 매장에서 품절 사태가 이어졌다.

스타벅스는 원부재료를 긴급 확보해 판매를 재개했으며, 오는 14일까지 스타벅스 카드 결제 시 별 3개를 추가 적립하는 행사를 진행한다.

(사진=스타벅스)

지난달 스타벅스 프라푸치노 판매량은 전년 대비 2배 이상 늘며 역대 최고치를 기록했다. ‘자몽 망고 코코 프라푸치노’는 약 120만 잔이 팔려 가장 많이 판매됐고, ‘카페 브륄레 프라푸치노’와 ‘제주 말차 크림 프라푸치노’가 뒤를 이었다.

프라푸치노 30주년 기념 ‘프라푸치노 30 위켄드’ 이벤트는 17일까지 이어진다. 매주 금일 오후 25시 프라푸치노·블렌디드 음료 전 품목을 30% 할인하며, 영수증당 최대 4잔까지 구매 가능하다.

스타벅스 이상미 마케팅 담당은 “프라푸치노는 스타벅스의 상징적인 메뉴”라며 “올여름 고객들이 다양한 프라푸치노와 나만의 커스터마이징을 즐기길 바란다”고 말했다.