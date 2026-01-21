광화문에 '한글 현판' 추가된다…문체부, 2층 누각 설치안 보고

문화체육관광부(장관 최휘영)가 서울 광화문에 한글 현판을 추가로 설치하는 방안을 추진한다.

최휘영 문체부 장관은 지난 20일 열린 국무회의에서 '광화문 한글 현판 추가 설치 검토' 방안을 이재명 대통령에게 보고했다.

이번 추진안의 핵심은 기존 현판과의 병기다. 2023년 3층 누각 처마에 설치된 기존 한자 현판은 그대로 유지하되, 그 아래층인 2층 누각 처마에 한글 현판을 새롭게 내거는 방식이다.

광화문 현판(사진=국가유산청 궁능유적본부 홈페이지).

광화문의 상징성을 현대적 관점에서 재해석하겠다는 취지다. 최 장관은 "광화문은 우리 현대사의 역동적인 상징이고 현재진행형이기 때문에, 한자도 있지만 한글도 있게 해서 상징성을 부각시키자는 뜻"이라고 설명했다.

올해는 훈민정음 반포 580주년이자 한글날의 효시인 '가갸날' 선포 100주년이 되는 해라는 점도 고려됐다. 한글 현판을 추가하는 것이 문화재의 원형 보존과 시대적 요구를 동시에 충족할 수 있는 대안이라는 판단이다.

최 장관은 "한글 현판을 추가로 설치하면, 원형을 지키는 정신에 더해 한글 현판을 요구하는 시대적인 요구도 포용할 수 있는 합리적인 대안이 될 것"이라고 강조했다.

광화문 관리 주체인 국가유산청도 이번 제안에 협조적인 태도를 보였다.

허민 국가유산청장은 "한글을 세계화하자는 취지와 그 상징성에 공감한다"며 "2010년 현판식 이후 나무에 균열이 생긴 사례가 있는 만큼 목재 선정 등에 노력하겠다"고 밝혔다. 한글학회 등 75개 단체로 구성된 관련 시민 모임 역시 정부의 결정을 환영하며 적극 협력하겠다는 성명을 냈다.

광화문 현판은 그동안 시대에 따라 변화를 거듭해 왔다. 1968년 복원 당시에는 박정희 전 대통령이 쓴 한글 현판이 걸렸으나, 2010년 원형 복원 과정에서 훈련대장 임태영의 글씨를 토대로 한 한자 현판으로 교체됐다. 이후 균열과 색상 오류 논란을 거쳐 2023년 10월 현재의 검정 바탕 금색 글자 현판이 새로 설치된 상태다.

관련기사

지난 정부에서는 한글 현판 교체를 두고 부처 간 이견이 노출되기도 했다. 2024년 유인촌 당시 문체부 장관이 한글 현판 교체를 제안했으나, 최응천 당시 국가유산청장은 문화재 복원 원칙을 근거로 반대 입장을 표명한 바 있다. 이번 추가 설치안은 이러한 논란 속에서 도출된 절충안으로 풀이된다.

정부는 향후 전문가 의견 수렴과 공청회 등 공식 절차를 밟아 나갈 계획이다. 구체적인 설치 시기는 여론 수렴 과정에 따라 결정될 전망이다.