업무보고 마친 최휘영 문체부 장관 "6개월 후 재점검까지 국민이 변화 체감해야"

문화체육관광부(장관 최휘영)는 16일 서울 종로구 국립현대미술관 서울관에서 열린 제4차 소속·공공기관 업무보고를 끝으로 총 네 차례에 걸친 업무보고 일정을 마무리했다고 밝혔다.

최휘영 장관은 이날 4차 업무보고를 마친 뒤 “6개월 후 재점검 자리에서는 국민이 체감할 수 있는 변화가 보다 분명히 드러나야 한다”고 강조했다.

이어 “이번 업무보고는 관행적인 방식에서 벗어나, 민감한 사안도 공개적으로 토론하고 정책 변화 과정을 국민에게 투명하게 공개하는 방식으로 진행했다”며 “문화강국 도약을 위한 변화와 혁신을 속도감 있게 추진해 주길 바란다”고 당부했다.

4차 보고에서는 허민 국가유산청장과 이귀영 국가유산진흥원장이 참석해 종묘의 세계유산 가치 보존, 반구천 암각화 관리 등 주요 현안을 논의했다. 이에 대해 최 장관은 “산불 등 재난으로부터 국가유산을 철저히 보호할 수 있도록, 선제적 예방과 신속한 초동 대응 체계를 가동하는 데 만전을 기하라”고 지시했다.

또한 “오는 7월 부산에서 열릴 예정인 제48차 세계유산위원회가 성공적으로 개최될 수 있도록 양 기관이 긴밀히 협력하고, 국가유산의 고유 가치를 담은 문화상품 개발에도 유기적으로 협업하라”고 강조했다.

문체부는 지난 13일부터 16일까지 총 네 차례에 걸쳐 59개 소속·공공기관과 주요 유관기관을 대상으로 업무보고를 진행했다.

1차 업무보고는 1월 13일 서울 중구 콘텐츠코리아랩 기업지원센터에서 개최되었으며, 케이티브이 방송과 문체부 유튜브 채널을 통해 생중계됐다. 문체부 업무보고가 실시간 생중계된 것은 이번이 처음이다.

문체부는 2차부터 4차까지의 업무보고 영상도 추후 문체부 유튜브 채널을 통해 공개할 예정이다.