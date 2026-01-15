문체부, 골든글로브 수상한 '케이팝 데몬 헌터스' 매기 강 감독에 축전

문화체육관광부(장관 최휘영)는 지난 14일 ‘제83회 골든글로브 시상식(Golden Globe Awards)’에서 애니메이션상과 주제가상을 수상한 '케이팝 데몬 헌터스'의 매기 강 감독에게 축전을 보내 축하와 격려의 뜻을 전했다고 15일 밝혔다.

최휘영 장관은 축전을 통해 “이번 수상은 케이팝과 한국문화를 소재로 한 애니메이션이 세계 무대에서 작품성과 창의성을 인정받은 의미 있는 사례”라며 “한국 대중문화의 국제적 영향력을 다시 한 번 보여준 성과”라고 평가했다.

이어 “감독님의 성취는 다양한 문화가 공감하고 교류할 수 있음을 보여주며, 전 세계에 문화의 경계를 넘어선 소통의 가능성을 전하고 있다”고 말했다. 또한 “앞으로도 감독님의 창작 활동이 세계 무대에서 계속 이어지기를 기대하며 응원한다”고 덧붙였다.

골든글로브 시상식은 미국에서 매년 개최되는 대표적인 국제 영화·방송 시상식으로, 영화와 텔레비전 부문을 함께 시상하며 작품성과 산업적 영향력을 동시에 평가하는 것으로 알려져 있다. 특히 애니메이션 부문은 독립된 주요 부문으로 운영되어, 애니메이션을 하나의 영화 예술 형식으로 인정받는 국제적 위상을 지니고 있다.

이번 수상은 케이팝이라는 한국문화 요소를 중심으로 한 애니메이션이 세계 주류 문화 무대에서 주목받았다는 점에서, 한국 대중문화의 영향력과 확장 가능성을 보여주는 사례로 평가된다.