‘콘솔 확대’ 다시 꺼낸 문체부…게임업계는 '갸웃'

문화체육관광부가 새해 업무계획에서 게임 산업 ‘플랫폼 확장’을 다시 전면에 내세웠다. 모바일로 유입된 이용자 기반을 PC·콘솔로 넓혀 ‘K-게임’의 주력 플랫폼을 확장하겠다는 방향이다. 인디게임 지원 확대와 수출 시장 다변화도 함께 언급했다.

지난해 12월 문체부가 공개한 업무계획 관련 자료에는 북미·동남아 등으로 수출 판로를 넓히고, 해외 전시회 한국공동관을 확대하겠다는 내용이 담겼다. 현지화 지원도 새로 추진한다. 관련 예산은 2026년 24억5천만원으로 제시됐다. 인디게임 지원 예산은 2026년 93억원으로 확대하고, 대형 IP 개발을 위한 정책펀드도 ‘대형화’하겠다는 구상도 밝혔다.

업계 반응은 이를 반긴다기보다는 ‘갸웃’하는 모습이다. 큰 방향 자체를 부정하는 것은 아니지만 “이번에는 무엇이 달라졌나”에 대한 의문이 먼저 나온다.

플레이스테이션5 프로

업계가 가장 먼저 호소하는 것은 유사한 사례가 반복되면서 발생한 누적된 피로감이다. 문체부는 지난해 업무보고에서도 콘솔·인디게임 지원 확대를 공식적으로 언급했고, 당시에도 관련 예산을 전년 대비 늘리겠다고 밝혔다. 그러나 현장에서 체감한 변화가 충분했는지를 두고는 평가가 엇갈린다.

예산 논쟁도 같은 맥락으로 이어진다. 업계는 콘솔 확대를 단순히 ‘플랫폼 하나를 더 얹는 일’로 보지 않는다. 콘솔로 갈수록 빌드 안정화와 최적화 부담이 커지고, QA 공정도 길어진다. 출시 전후 운영까지 포함하면 제작·검증 비용이 구조적으로 늘어난다는 것이다.

이런 상황에서 문체부가 제시한 인디 지원(2026년 93억원), 현지화 지원(2026년 24억5천만원) 같은 숫자는 콘솔 전환 과정에서 불어나는 비용을 직접 상쇄할 설계로 읽히진 않는다는 평가가 뒤따른다. 콘솔 시장에 대한 이해 없이 키워드만 나열한 것 아니냐는 비판이 나오는 대목이기도 하다.

업계가 갸웃하는 이유는 콘솔이 ‘돈이 더 드는 플랫폼’이어서가 아니라, 그 돈이 늘어나는 구간을 겨냥한 ‘콘솔 전용 지원’이 보이지 않는다는 데 있다.

콘솔 산업은 플랫폼 홀더 인증을 거쳐야 하는 고유한 관문이 있다. 개발사가 콘솔 생태계에 진입하려면 플랫폼별 기술 요건과 인증 절차, 제출물 규격, 업데이트·패치 운영 기준을 맞춰야 한다. 이 구간에서 개발 및 출시 일정이 늘어나고 비용이 불어나기도 한다.

결국 콘솔 시장 지원이 현장에서 체감되려면 제작 지원을 늘리는 것만으로는 부족하다는 얘기다. 인증·QA·최적화 같은 병목을 직접 낮추는 지원이 함께 움직여야 한다. 하지만 이번 업무계획에 드러난 내용만으로는 그 해결책을 확인하기 어렵다는 지적이 나온다.

지원사업 집행에 대한 신뢰 문제도 빠지지 않는다. 특히 인디 영역에서는 선정 과정의 공정성을 둘러싼 논란이 반복적으로 제기돼 왔다. 2025년에도 인디게임 지원사업을 둘러싼 공정성 논란 보도가 나오면서, 당국과 현장 사이의 시각차가 드러난 바 있다.

게임업계의 한 관계자는 “예산 규모 못지않게 어떤 기준으로 선정되는지, 평가 결과가 어떻게 피드백되는지, 성과를 무엇으로 측정하는지가 예측 가능해야 정책이 실제 투자·개발 판단으로 이어질 수 있다”고 말했다.

업계가 공통으로 짚는 건 “콘솔로 가면 비용이 늘어나는 이유가 분명하고, 늘어나는 구간도 뚜렷한데 정책이 그 병목을 정확히 겨누고 있는지 모르겠다”는 의구심이다.

또 다른 관계자는 “플랫폼 확장 메시지를 다시 꺼내 든 만큼 이번에는 제작 단계에만 머무르지 않고 콘솔 특유의 관문까지 지원할 수 있느냐가 정책을 평가하는 기준이 될 것”이라고 했다.