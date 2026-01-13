문체부, 59개 산하기관 업무보고 실시...4회에 걸쳐 기관별 주요 과제 점검

실질 성과 내고 있는지 중점 확인

2026/01/13

김한준 기자

문화체육관광부(장관 최휘영)는 오는 16일까지 네 차례에 걸쳐 총 59개의 소속·공공기관과 주요 유관기관의 업무보고를 받는다고 13일 밝혔다. 

이번 업무보고는 지난 12월 16일 대통령 업무보고에 따른 기관별 후속 조치의 이행 상황을 점검하고, 각 기관이 현장의 문제를 신속하게 해결할 수 있는 역량을 갖추고 있는지, 관성적인 업무 방식에서 벗어나 국민이 체감할 수 있는 실질적 성과를 내고 있는지를 중점적으로 확인할 계획이다.

첫 번째 업무보고는 1월 13일 오후 1시에 서울 종로구 콘텐츠코리아랩 기업지원센터에서 열리며, 케이티브이 방송과 유튜브 채널을 통해 생중계된다. 

이날 보고는 문화강국 토대 구축, ‘케이-컬처’ 산업 육성, 관광·체육 활성화 등 3개 분과로 나눠 진행되며, 한국문화예술위원회, 예술경영지원센터, 한국콘텐츠진흥원, 영화진흥위원회, 한국관광공사, 국민체육진흥공단, 대한체육회 등 18개 기관이 참여해 2026년 중점 추진 과제를 보고하고 세부 사업별 준비 상황을 공유한다.

두 번째 업무보고는 1월 14일 콘텐츠코리아랩에서 열리며, 예술의전당, 국악방송, 게임물관리위원회, 언론진흥재단, 그랜드코리아레저, 스포츠윤리센터, 태권도진흥재단 등 24개 기관이 참여한다. 

세 번째 업무보고는 1월 16일 오전 국립현대미술관 서울관에서 진행되며, 한국예술종합학교, 국립국악원, 국립중앙극장, 국립아시아문화전당 등 15개 기관이 참여한다. 같은 날 오후 3시에는 국가유산청과 국가유산진흥원이 네 번째 업무보고에 참여한다. 문체부는 두 번째부터 네 번째까지의 업무보고를 영상으로 촬영해 문체부와 각 기관 누리집 및 누리소통망을 통해 공개할 예정이다.

최휘영 장관은 “‘케이-컬처’ 300조 원과 외국인 관광객 3천만 명 조기 달성이라는 국정 목표를 이루기 위해서는 기존 방식에 안주해서는 안 된다”며 “이번 업무보고를 통해 각 기관이 현장과 국민의 요구에 얼마나 민첩하게 대응하고 있는지를 면밀히 점검할 것”이라고 말했다.

김한준 기자khj1981@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
