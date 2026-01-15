문체부, 수원컨벤션센터 일원 '제8호 국제회의복합지구' 지정

문화체육관광부(장관 최휘영)는 지역의 국제회의 유치 기반을 강화하기 위해 수원컨벤션센터 일원을 국제회의복합지구(복합지구)로 새롭게 지정하고, 수원·고양·경주 복합지구 내 국제회의집적시설 10개소를 추가로 지정했다고 1월 15일 밝혔다.

복합지구는 국제회의산업 육성에 관한 법률(국제회의법)에 따라 전문회의시설을 중심으로 숙박시설, 판매시설, 공연장 등을 집적화한 지역이다. 문체부는 복합지구를 통해 국제회의 유치와 개최 경쟁력을 높이고, 국제회의산업의 지속 가능한 발전을 도모하고 있다.

이번 복합지구 지정은 2025년 7월 28일부터 10월 13일까지 지자체 공모를 거쳐 진행됐다. 1차 서면평가, 2차 현장평가, 2025년 12월 4일 민간 전문가로 구성된 평가위원회 심사를 통해 수원 복합지구 지정 계획이 최종 승인됐다. 이로써 기존 인천, 고양, 광주, 대구, 부산, 대전, 경주 등 7개 복합지구에 이어 수원이 제8호 복합지구로 추가 지정됐다.

복합지구로 지정되면 교통유발부담금, 개발부담금, 대체산림자원조성비, 농지보전부담금, 대체초지조성비 등 5개 부담금이 감면되며, 복합지구 활성화 지원사업을 통해 관광기금도 지원받을 수 있다. 또한 관광진흥법 제70조에 따라 관광특구로 간주되어 다양한 혜택을 받을 수 있다.

‘수원 첨단기술 복합지구’는 수원컨벤션센터를 중심으로 약 209만 제곱미터 규모로 조성되며, ‘글로컬을 실현하는 통합 국제회의복합지구’를 비전으로 제시하고 있다. 특히 광교테크노밸리의 첨단산업 기반을 활용해 첨단기술 분야의 국제회의 유치 경쟁력이 높으며, 마이스(MICE) 코어타운을 포함해 문화타운, 테크타운, 힐링타운 등 총 6개 특화 구역을 구성해 차별화된 마이스 경험을 제공할 것으로 기대된다.

또한 문체부는 복합지구 운영 활성화를 위해 국제회의집적시설 10개소를 추가 지정했다. 수원 복합지구에는 ▲코트야드 메리어트 수원(숙박시설) ▲수원광교박물관(박물관) ▲수원월드컵경기장(전문체육시설) 등 7개소가 지정됐으며, 고양 복합지구에는 ▲스타필드마켓 일산점(판매시설) 1개소, 경주 복합지구에는 ▲소노캄 경주 ▲더케이호텔 경주(각 숙박시설) 2개소가 지정됐다.

국제회의집적시설은 복합지구 내에서 국제회의시설의 집적화 및 운영 활성화에 기여하는 숙박, 판매, 공연, 체육시설, 박물관, 미술관 등으로 문체부 장관이 지정한다.

관련기사

문체부는 2019년부터 2025년까지 복합지구 활성화를 위해 국비 151억원을 지원해 왔으며, 2026년에도 21억원을 투입해 집적시설 확대 및 회의 참가자 편의 지원 등 국제회의 유치 기반 강화에 힘쓸 계획이다.

문체부 정책 담당자는 “이번 수원 복합지구 지정은 국내 마이스 산업의 저변 확대와 지역 균형 발전에 기여하는 중요한 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 각 지역의 특성을 살려 세계적인 마이스 목적지로 성장할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 밝혔다.