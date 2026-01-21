문체부 김영수 차관 "젊은 게임 인재 목소리, 정책·내년 예산에 반영하겠다"

문화체육관광부 김영수 제1차관이 21일 경기 성남시 판교 글로벌게임허브센터에서 예비 게임인을 꿈꾸는 학생들과 게임업계 관계자들을 만나 “현장의 목소리를 직접 듣고 정책과 사업, 내년 예산에까지 반영하겠다”고 밝혔다.

김 차관은 이날 간담회 모두발언에서 “이번 정부 들어서 대통령이 직접 게임에 관심을 가지는 모습이 있다”며 “게임업을 진심으로 생각하고, 다시 세계에서 큰 걸음으로 앞장서 도약하는 모습을 상상한다”고도 했다.

김영수 차관은 국내 게임산업의 위상과 함께 최근 정체 구간을 언급하며 재도약 필요성을 강조했다.

문화체육관광부 김영수 차관

김 차관은 “지금은 세계 4위이긴 하지만 한 번 잠깐 주춤했던 적도 있었다”며 “다시 확 큰 걸음으로 도약하려면 여기 계신 젊은 분들이 문체부에도, 나라에도, 게임업계에도 중요하다”고 말했다.

그러면서 이날 간담회의 목적을 ‘경청’에 뒀다고 밝혔다.

김 차관은 “자료로는 여러 번 읽고 봤지만, 직접 현장의 목소리를 듣고 여기서 해주신 말씀을 정책에 반영하기 위해 왔다”며 “정책적으로나 사업으로 무엇을 도와드릴 수 있는지 살펴보겠다"라고 말했다.