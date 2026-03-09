전쟁인데 금값 떨어진다고?…금융시장 매크로 구조 이해해야

미국과 이란 간 군사 충돌이 격화되면서 세계 에너지 공급망의 혈관이라 불리는 호르무즈 해협이 봉쇄되는 상황이 발생했다. 국제 유가는 배럴당 90달러를 돌파하며 급등했고 글로벌 금융시장은 공포에 휩싸였다.

일반적으로 전쟁과 같은 불확실성이 발생하면 금 가격이 상승하는 것이 일반적인 패턴이다. 하지만 3월1주차 금 시장은 우리의 상식을 뒤흔드는 기현상을 보였다. 전쟁의 포화 속에서도 금 값이 흔들리는 이유, 그 이면에 숨겨진 글로벌 금융시장의 구조적 변화를 읽어내야할 떄이다.

김종인 한국금거래소 디지털에셋 고문

1. 3월 1주차 금 시세 동향: 금시세 급등, 그리고 하락

첨부된 3월 1주차 금 시세 그래프(원/g 기준)를 보면,

• 국제 금시세는 전쟁발발전 2월 28일 대비 2.5% 상승, 25만원 초반까지 정점을 찍은후 3월4일 약 24만원 초반대로 하락하여 3월7일에는 243,000원 수준까지 조정됐다.

• KRX 금시장 시세 역시 유사한 흐름을 보였다. 특이점은 한주 내내 국내시세가 국제 시세 보다 평균 0.5% 낮은 '역김치프리미엄' 현상을 보였으며, 이는 투자자들이 차익 실현에 더 무게를 두고 있음을 시사했다.

• KGE실물 시세는 세 지표 중 가장 높은 수준을 유지하며, 비교적 완만한 보합세를 나타냈다.

2. 에너지 쇼크가 가져올 파괴적 영향력

미국의 이란 공습 이후 중동 정세는 급격히 악화되었고 세계 에너지 공급망의 핵심 통로인 호르무즈 해협이 사실상 봉쇄되는 상황으로 이어졌다. 이 해협은 하루 약 2,000만 배럴의 원유가 통과하는 세계 최대 에너지 수송로로 세계 원유 소비량의 약 20%를 차지한다.

이 통로가 차단될 경우 글로벌 경제는 즉각적인 심정지 상태에 빠질 수 있다. 국제에너지기구(IEA)와 세계은행(World Bank) 분석에 따르면 유가가 10달러 상승할 경우 세계 GDP는 약 0.2~0.3% 감소하고 글로벌 물가는 약 0.4% 상승하는 것으로 나타난다. 현재처럼 유가가 약 20달러 상승한 경우 글로벌 경제에는 다음과 같은 영향이 예상된다.

•세계 GDP 약 0.4~0.6% 감소

•글로벌 인플레이션 0.8~1.0% 상승

•세계 원유 수입 비용 연간 약 7,000억 달러 증가

특히 한국, 일본, 유럽과 같은 에너지 수입 의존 국가들은 더 큰 충격을 받을 가능성이 높다. 한국의 경우 원유 수입의 약 70% 이상이 중동 지역에서 공급되고 있기 때문이다.

3. 전쟁 이후 금 가격 패턴

지난 50년 동안 주요 지정학적 충돌 이후 금 가격은 중장기적으로 상승하는 패턴을 보여왔다. 특히 중동 지역 분쟁과 같이 에너지 공급망과 직접적으로 연결된 전쟁의 경우 금 가격 상승폭이 더 크게 나타나는 경향이 있다(출처:World Gold Council).

이는 전쟁이 글로벌 경제 불확실성을 확대시키고 인플레이션 압력을 높이기 때문이다. 에너지 가격 상승은 결국 통화가치 하락과 금융시장 불안으로 이어지며 금의 전략적 자산 역할을 강화시키는 요인이 된다.

4. 전쟁인데 금값이 떨어지는 이유…달러·금리·차익실현 동시 작용

전쟁과 같은 지정학적 리스크가 발생하면 일반적으로 금 가격이 상승하는 것이 전형적인 패턴이다. 금은 대표적인 안전자산으로 인식되기 때문이다. 그러나 이번 중동 사태에서는 예상과 달리 금 가격 상승이 제한되는 모습이 나타나고 있다.(출처:Investing.com)

첫 번째 이유는 달러 강세다.

글로벌 위기 상황에서는 금뿐 아니라 달러 역시 안전자산으로 평가된다. 특히 미국이 분쟁의 중심에 있을 경우 글로벌 자금이 달러 자산으로 이동하는 경향이 강하다. 달러 가치가 상승하면 금 가격 상승 압력이 약해질 수 있다.

두 번째 이유는 미국 국채 금리 상승이다.

최근 인플레이션 우려가 다시 커지면서 미국 국채 금리가 상승하고 있다. 금은 이자를 지급하지 않는 자산이기 때문에 금리가 상승하면 투자 매력도가 상대적으로 낮아질 수 있다. 이러한 환경에서는 지정학적 리스크가 존재하더라도 금 가격 상승폭이 제한될 수 있다.

세 번째 이유는 차익실현 매물 증가다.

최근 금 가격은 역사적 고점 수준까지 상승한 상태였다. 이러한 상황에서 전쟁 뉴스가 발생하면 일부 투자자들은 추가 상승을 기대하기보다 오히려 차익실현 매도를 선택하기도 한다. 결국 3월 1주차 국제 금시세는 다음 세 가지 요인이 동시에 작용되어 하락을 하였다.

• 지정학적 리스크(금 상승)

• 달러 강세(금 하락)

• 금리 상승(금 하락)

5. 향후 시나리오별 전망

호르무즈 봉쇄가 장기화될 경우 금 시장의 세 가지 시나리오를 제시함.

• 시나리오 1: 스태그플레이션의 공포 (강력 우상향) 경기 침체가 가시화되어 연준이 금리 인상을 멈춘다면, 금값은 억눌렸던 에너지를 터뜨리며 1979년의 영광을 재현할 수 있음.

• 시나리오 2: 달러 패권의 지속 (박스권 횡보) 미국 국채가 안전자산 수요를 계속 흡수한다면, 금값은 상단이 막힌 채 24~25만 원 선에서 지루한 공방전을 벌일 것임.

• 시나리오 3: 유동성 경색 (단기 급락 후 반등) 금융 시스템 전반의 위기로 번져 모든 자산을 현금화해야 하는 상황이 오면 금값은 일시적으로 폭락할 수 있으나, 이후 가장 빠르게 회복될 것으로 예상됨.

[독자를 위한 정리]

“전쟁 상황에서 금 투자시 금융시장의 매크로 구조를 이해해야….”

이번 중동 사태는 글로벌 경제에 새로운 불확실성을 가져오고 있다. 단순히, “전쟁이 나면 금이 오른다”는 공식에 매몰되지 말고 지정학 리스크뿐 아니라 달러, 금리, 에너지 가격이라는 거시경제의 거대한 톱니바퀴를 살필 줄 알아야 할 것이다.

지금의 조정은 오히려 시장의 거품을 걷어내고 정교한 자산의 포트폴리오 전략을 짤 수 있는 기회이다. 현금 유동성을 일부 확보하고 환율과 금리의 추이를 면밀히 살피는 동시에 글로벌 금융시장의 구조적 흐름을 함께 읽는 시각이 필요한 시점이다.

