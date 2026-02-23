미국 '상호관세 위법' 판결, 금 가격엔 어떤 영향?

2월 2~3주차 국제 금시세는 주 초반까지 큰 변동 없이 박스권 흐름을 보였다. 온스당 4800달러대 중후반에서 등락을 반복하며 뚜렷한 추세는 나타나지 않았다. KRX 금시장과 한국금거래소(KGE) 시세 역시 안정적인 흐름을 유지했다.

그러나 주 후반, 미국의 핵심 경제 지표 발표와 상호관세 위헌 판결, 그리고 중동 긴장 고조가 겹치면서 시장 분위기는 급변했다. 겉으로는 변동성이 크지 않았지만, 금 시장 내부에서는 정책 리스크 프리미엄이 다시 형성되기 시작했다.

김종인 한국금거래소 디지털에셋 고문

1. 2월 2~3주차 금 시세 동향: 조용한 흐름, 후반부 변수로 방향성 전환

2월 2~3주차 금 시세 그래프(원/g 기준)를 보면,

• 국제 금시세는 2월 9일 약 23만 원대 중반에서 시작해 2월13일 23만원대 초반 저점을 찍은후 21일 전일 대비 2% 상승해 23만원 후반까지 조정됐다.

• KRX 금시장 시세 역시 유사한 흐름을 보였으며, 김치 프리미엄이 평균 0.3%로 국제 시세와 큰 차이를 보이질 않았다.

• KGE실물 시세는 비교적 완만한 시세를 보여줬다.

2. 미국 성장률 1.4%…경기 둔화의 신호

미국 상무부에서 발표한 1.4% 성장률은 2025년 4분기(10~12월) 미국 GDP 잠정치(전기 대비 연율 기준)이다. 이전 분기와 비교하면 흐름이 분명하다.

성장률이 2%대에서 1%대 초반으로 하락은 경기 모멘텀이 약화되고 있음을 의미한다. 소비와 기업 투자 기여도가 낮아졌고, 이는 향후 고용과 기업 실적에 부담 요인이 될 수 있다. 경기 둔화는 일반적으로 안전자산 수요를 자극하는 요인이다. 다만 이번에는 여기에 또 하나의 변수가 겹쳤다.

3. PCE 2.9%…연준의 금리 딜레마 심화

미국 상무부는 작년 12월 개인소비지출(PCE) 가격지수가 전년 동월대비 2.9% 상승했다고 발표했다. 이 지수는 미 연방준비제도가 공식 목표 지표로 사용하는 물가 기준이다. 최근 흐름은 다음과 같다.

물가가 다시 상승 흐름을 보이고 있다는 점이 핵심이다. 연준의 목표치 2%를 1%상회하는 수준이다.

이제 상황은 명확하다.

• 성장률 1.4% → 경기 둔화

• PCE 2.9% → 인플레이션 고착

이는 연준을 정책 딜레마에 빠뜨린다. 금리를 내리기에는 물가가 부담이고, 긴축을 유지하기에는 성장 둔화가 부담이다. 이러한 환경은 통화정책의 예측 가능성을 낮추며, 금의 대체 통화 기능을 강화하는 배경이 된다.

4. 상호관세 위헌 판결…정책 불확실성의 구조화

이번 주 또 하나의 핵심 변수는 도널드 트럼프 대통령의 상호관세 정책이 미국 대법원에 의해 위헌 판결을 받은 사건이다.

상호관세는 상대국 관세율만큼 동일하게 보복 관세를 부과하는 정책이다. 이는 글로벌 공급망과 교역 질서에 직접적 영향을 미칠 수 있는 사안이었다.

위헌 판결로 단기 시행은 제동이 걸렸지만, 시장은 이를 안정 신호로 해석하지 않았다. 오히려 다음과 같은 불확실성이 확대됐다.

• 미국 행정부의 우회적 관세 부과(무역법 122조 기반 15% 관세)

• 교역 상대국가의 대응 조치

• 통상 정책과 통화 정책 간 충돌 위험

즉, 정책이 정리된 것이 아니라 정책 리스크가 구조화된 상황이 된 것이다. 금 시장은 이러한 정책 불확실성을 점진적으로 반영하기 시작했다.

5. 미국–이란 전쟁 리스크…지정학 프리미엄 확대

중동 지역에서 미국과 이란 간 군사적 긴장이 고조되고 있는 점 역시 중요한 변수다. 에너지 공급 차질 가능성이 부각될 경우 원유 가격 상승과 함께 인플레이션 압력이 재차 확대될 수 있다.

지정학적 충돌은 전통적으로 금에 긍정적이다. 특히 달러가 정치적 변수와 결합될 경우 금은 단순한 원자재가 아닌 최종 안전자산으로 재평가된다.

· 독자를 위한 정리

“성장률 1.4%, PCE 2.9%, 상호 관세 위헌 판결, 그리고 전쟁 리스크”

이 네 가지는 단기 뉴스가 아니라, 정책 신뢰와 글로벌 질서에 대한 질문을 던지고 있다. 금은 바로 이런 환경에서 방향을 잡는다.

지금 금 시장은 단기 가격을 예측하는 국면이 아니라, 정책과 통화 리스크가 누적되는 구조를 점검해야 하는 구간에 들어섰다.

투자자들은 이러한 점을 고려하여 ▲Core PCE 흐름 지속 여부 ▲연준 인사 발언 변화 ▲상호관세 관련 후속 정책 발표 ▲미국–이란 군사 뉴스 ▲중앙은행 금 매입 및 ETF 자금 흐름을 예의주시해야 할 것이다.

* 본 리포트는 투자 참고용이며, 투자 판단과 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있음을 알려드립니다.

*본 칼럼 내용은 본지 편집방향과 다를 수 있습니다.