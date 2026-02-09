김치 프리미엄 7%…금 시장은 가격 아니라 '구조'를 봐야 한다

2월 첫째 주 국제 금 시장은 전형적인 ‘급등 이후 조정’ 국면을 보였다. 국제시세가 전주 5,157달러/oz 에서 4,486달러/oz로 16% 하락하면서 시작을 하였으며, 다시 반등하여 주 초반까지 이어지던 강세 흐름은 중반을 기점으로 꺾였고, 금·은 등 귀금속 가격은 동반 하락했다.

특히 이번 주는 국제 금시세, KRX 금시장, KGE 시세 간 괴리가 다시 확대되며, 국내 투자자들에게 시세 해석의 중요성을 다시 한번 환기 시켰다.

김종인 한국금거래소 디지털에셋 고문

1. 2월 1주차 금 시세 동향: 세 개의 가격, 하나의 흐름

첨부된 2월 1주차 금 시세 그래프(원/g 기준)를 보면,

•국제 금시세는 2월 2일 약 21만 원대 초반에서 시작해 2월 4일 정점을 찍은 뒤, 주 후반으로 갈수록 하락하며 2월 7일에는 약 22만 원 수준까지 조정됐다.

•KRX 금시장 시세 역시 유사한 흐름을 보였으나, 국제 시세 대비 하락 폭은 상대적으로 제한적이었다.

•KGE실물 시세는 세 지표 중 가장 높은 수준을 유지하며, 주 후반 조정 국면에서도 비교적 완만한 하락세를 나타냈다.

이러한 흐름은 이번 주 금 가격 변동이 단순한 국내 수급 문제가 아니라, 글로벌 금융시장 이벤트에 의해 촉발된 국제 시세 변동이 국내로 전이되는 과정이었음을 보여준다.

2. 2월2일, KRX 금시세에 나타난 ‘7% 김치 프리미엄’의 의미

2월 2일 국내 금 시장에서는 이례적인 장면이 연출됐다. 국제 금 시세 대비 KRX 금시장 가격이 약 7% 높은 수준에서 형성되었고, 같은 날 KRX 금 거래대금은 약 5,300억 원으로 주간 최고치를 기록했다. 이는 단순한 가격 상승이 아니라, 수요가 단기간에 집중적으로 유입됐다는 신호로 해석할 수 있다.

이 같은 김치 프리미엄 확대의 배경에는 몇 가지 요인이 동시에 작용했다. 첫째, 국제 금 가격이 급등 이후 조정 국면에 들어서자 ‘지금이 매수 기회’라는 인식이 국내 투자자 사이에서 빠르게 확산됐다. 특히 실물 금에 비해 상대적으로 유동성이 높고 부가가치세 부담이 없는 KRX 금시장은, 단기 불확실성 국면에서 가장 접근하기 쉬운 금 투자수단으로 선택되기 쉽다.

둘째, 해외 시장 변동성 확대에 따른 ‘국내 안전자산 선호’ 현상이다. 케빈 워시 Fed 의장 내정 이후 글로벌 금융시장은 방향성을 잃었고, 이런 국면에서는 해외 자산보다 국내 시장에서 즉시 거래 가능한 자산으로 자금이 몰리는 경향이 있다. 그 결과 국제 시세와의 가격 괴리가 일시적으로 확대되며, 김치 프리미엄이 크게 나타났다.

셋째, 거래대금 급증이 가격을 다시 밀어 올리는 구조다. KRX 금시장은 기본적으로 호가 잔량이 제한적인 시장이기 때문에, 단기간에 대규모 매수 주문이 집중되면 가격이 국제 시세보다 빠르게 상승하는 구조적 특성을 갖는다. 2월 2일의 5,300억 원대 거래대금은 이러한 ‘수급 쏠림’을 그대로 보여주는 지표였다.

중요한 점은, 이 같은 김치 프리미엄이 금의 본질적 가치 상승을 의미한다기보다는 국내 수급과 심리가 만든 단기 가격 왜곡이라는 점이다. 따라서 국제 시세와의 괴리를 인지하지 못한 채 추격 매수에 나설 경우, 이후 프리미엄이 축소되는 과정에서 손실을 볼 가능성도 함께 커진다.

3. 금 가격에 영향을 준 글로벌 주요 경제 변수

① 케빈 워시 Fed 의장 내정 이후의 시장 반응

이번 주 가장 큰 변곡점은 1월 30일, 미국 연방준비제도(Fed) 차기 의장으로 케빈 워시가 내정된 이후의 시장 반응이었다. 시장은 이를 연준의 통화정책 기조 변화 가능성으로 해석했고, 단기적으로는 달러 강세와 국채금리 반등 기대가 동시에 부각됐다.

이 과정에서 그동안 금 가격 상승을 이끌던 ‘조기 금리 인하 기대’가 일부 후퇴했고, 금과 은 가격은 빠르게 조정을 받았다. 특히 은 가격은 금보다 변동성이 큰 특성상 더 큰 폭의 하락을 보이며 귀금속 전반의 투자 심리를 위축시켰다.

② 선물시장 증거금 인상과 차익실현 매도

여기에 선물시장 구조적 요인이 더해졌다. 금 가격이 단기간 급등하며 변동성이 확대되자, CME Group은 COMEX 금 선물에 대한 증거금(6->8%)을 인상했다. 증거금 인상과 동시에, 최근 급등 구간에서 형성된 수익에 대한 차익실현 매도 물량이 한꺼번에 출회되면서 금 가격은 단기간에 하락 압력을 받았다. 이번 주 조정은 금의 중장기 수요 기반이 약화됐다기보다는, 과열된 포지션이 정리되는 기술적 조정 국면으로 해석하는 것이 보다 합리적이다.

4. 비트코인 급락이 금 시장에 미친 영향

이번 주 금 시장을 이해하는 데 있어 또 하나 빼놓을 수 없는 변수는 비트코인 가격의 급락이다. 최근 비트코인은 단기간에 큰 폭의 하락을 기록하며, 그동안 유지되던 ‘고위험 자산 선호 심리’에 급격한 제동을 걸었다.

이 현상은 금 시장에 두 가지 상반된 영향을 동시에 미쳤다. 먼저 단기적으로는, 비트코인과 같은 위험자산에서 손실이 발생하자 일부 투자자들이 현금 확보를 위해 금과 같은 유동 자산까지 매도하는 움직임을 보였다. 이로 인해 국제 금 가격은 일시적인 조정 압력을 받았다.

그러나 중기적 관점에서 보면, 비트코인 급락은 오히려 금의 상대적 매력을 부각시키는 계기로 작용했다. 디지털 자산의 급격한 가격 변동은 ‘대체 안전자산’이라는 기대에 균열을 만들었고, 그 결과 전통적인 안전자산인 금으로 시선이 다시 이동하는 흐름이 나타났다. 실제로 비트코인 급락 이후 국내 금 시장에서는 거래대금이 급증하며, KRX 금을 중심으로 한 매수세가 강화됐다.

즉, 비트코인 급락은 금 가격을 단기적으로 흔들었지만, 동시에 위기 시 최종적으로 선택되는 자산은 무엇인가?라는 질문을 시장에 다시 던졌고, 그 답 중 하나로 금이 재조명되는 계기가 됐다.

[독자를 위한 정리]

2월 1주차 금 가격 변동은 펀더멘털과 무관하게 단기 급락 압력을 받았고, 이는 금 시장의 약세라기보다 글로벌 거래 인프라 차원의 리스크 관리가 만들어낸 조정으로 해석하는 것이 합리적인 것으로 해석된다.

2월 2주차 금 가격의 가장 중요한 변수는 여전히 달러 방향성이다.

케빈 워시 내정 이후 시장은 ‘강경 매파’ 가능성을 선반영하며 달러 강세 쪽으로 움직였지만, 실제 정책 방향은 아직 확인되지 않았다. 따라서, 달러 강세가 이어질 경우는 금 가격 반등은 제한 되겠지만 달러 강세가 완화될 경우는 금 가격은 기술적 반등 가능성이 확대될것으로 예상된다’

투자자들은 이러한 점을 고려하여 “미국 연방준비제도 인사 발언, FOMC 위원들의 코멘트를 예의주시해야 할 것이다.

*본 칼럼 내용은 본지 편집방향과 다를 수 있습니다.