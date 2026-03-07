SK온, 美 조지아 공장 칼바람…전기차 둔화에 958명 감원

SK이노베이션 배터리 자회사 SK온이 운영하는 미국 조지아주 공장이 1000명에 육박하는 직원을 감원한 것으로 확인됐다.

6일(현지시간) 블룸버그 통신에 따르면 SK온의 미국 법인인 SK배터리아메리카(SKBA)는 이날 공시를 통해 조지아주 잭슨카운티 커머스시에 있는 공장 근로자 2566명 중 약 37%인 958명을 해고했다고 밝혔다. 감원 이후에도 공장은 약 1600명 규모로 계속 운영된다.

해당 공장은 포드 자동차의 전기 픽업트럭 'F-150 라이트닝'에 들어가는 배터리 셀을 공급해 왔다. 폭스바겐과 현대자동차에도 배터리를 공급하고 있다.

SK온 미국 조지아 공장 (사진=SK배터리아메리카)

SKBA 측은 성명을 내고 "시장 상황에 맞춰 운영을 조정하기 위해 인력 감축이라는 어려운 결정을 내린 것"이라며 "조지아주에 대한 약속 이행과 첨단 배터리 제조를 위한 견고한 미국 공급망 구축에 변함없이 전념하겠다"고 밝혔다.

이번 감원은 전기차 수요 둔화와 완성차 업체들의 전동화 전략 조정, 미국의 친환경차 지원 축소 기조 등이 복합적으로 영향을 준 결과로 분석된다.

블룸버그는 "한국 배터리 산업은 미국 등 주요 시장에서 전기차 전환 흐름이 흔들리면서 큰 타격을 받고 있다"며 "도널드 트럼프 미국 대통령이 전기차 구매 보조금을 폐지하고 연비 및 배출 기준을 완화면서 수익성에 타격을 줬다"고 분석했다.

한편 전기차 배터리 수요 부진으로 실적 부진이 이어진 SK온은 국내에서는 희망퇴직과 무급휴직 프로그램을 시행 중이다. 북미 배터리 수요가 급감하면서 SK온은 지난해 연간 매출 6조 9782억원, 영업손실 9319억원을 기록했다. 지난해 12월에는 포드와 배터리 합작 관계를 청산하고 공장을 분리 운영키로 하는 등 사업 규모가 축소됐다.