SK온, 멀어져가는 흑자 꿈…분기 적자 1년 반만 최대

SK온의 배터리 사업 분기 적자 규모가 1년 반 만에 다시 최대치를 기록하는 등 흑자 전환 목표와 요원해졌다. SK온은 적자 심화 근원인 북미 전기차 시장이 새해에도 눈에 띄게 반등하긴 어려울 것이란 전망 하에, 에너지저장장치(ESS) 사업 확대와 재무 구조 안정화에 집중할 방침이다.

SK온 모회사 SK이노베이션은 28일 지난해 4분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 이같은 사업 방침을 공유했다.

지난해 4분기 SK온의 배터리 사업 매출은 1조 4천572억원, 영업손실은 4천414억원을 기록했다. 전년 동기 대비 매출은 약 9% 증가하고 영업손실은 약 23% 확대됐다. 미국 첨단제조생산세액공제(AMPC)는 1천13억원이다.

SK온이 미 테네시주에 건립중인 블루오벌SK 합작공장(사진=블루오벌SK 링크드인 제공)

분기 영업손실은 지난 2024년 2분기 기록한 4천601억원 이후 최대치를 기록했다. 전분기 1천248억원 수준까지 손실 규모를 줄였으나, 전기차 배터리 핵심 시장인 미국에서 구매 보조금 성격 세액공제가 폐지된 영향을 받았다.

지난해 연간으로는 매출 6조 9천782억원, 영업손실 9천319억원을 기록했다.

김영광 SK온 재무관리실장은 "중국, 미국 합작공장 외 유럽 법인도 효율화를 검토 중"이라며 "강도 높은 비용 구조 재점검과 운영 효율성 개선으로 근본적 원가경쟁력을 확보하고, 인공지능(AI)과 디지털 기술 기반으로 공급망 및 제조 역량을 혁신해 전사적 운용 비용 절감을 추진하고 있다"고 밝혔다.

'포드' 악재 털고 美 ESS로 비상 목표

SK온은 미국 전기차 배터리 합작 공장을 설립했던 포드와 자산 배분을 진행하고 있다. 켄터키주 공장은 포드가, 테네시주 공장은 SK온이 인수하는 것으로 1분기 중 거래 마무리를 예상하고 있다.

이번 거래가 완료되면 차입금 5조 4천억원 규모가 축소돼 재무 구조가 개선될 것으로 전망했다. 다만 이번 분기 인식한 4조 2천억원 규모 자산손상 외 추가 손실 발생 여부에 대해선 말을 아꼈다.

대신 단독 공장으로 전환함에 따라 수주 다변화가 용이해졌다는 판단이다.

안건 SK온 기획조정실장은 "포드의 EREV 신차용 배터리를 테네시 공장에서 생산해 포드 완성차 공장에 공급할 예정이고 2028년 상업생산(SOP)이 계획돼 있다"며 "포드 외 타 OEM 물량도 테네시 공장에 배정하고, ESS 등 북미 현지 생산 수요에 적극 대응해 가동률을 극대화할 예정"이라고 밝혔다.

특히 역점을 둔 것은 북미 ESS 사업이다. 지난해 플랫아이언으로부터 1GWh 규모 수주를 따낸 데 이어 올해는 20GWh 이상 글로벌 수주 확보를 목표로 하고 있다.

생산거점 운영 계획에 대해선 테네시 공장을 비롯해 여러 거점을 다각적으로 검토해 운영을 최적화하겠다고 덧붙였다.

SK온 배터리 생산능력 현황

美 공장 가동률 점진적 회복 전망…유럽도 수요 견조

SK온은 급감한 미국 전기차 수요가 새해 점진적으로 회복하겠지만 전체 배터리 업황에 대해선 불확실성이 지속될 것으로 우려했다.

안건 실장은 "북미 전기차 시장이 5만 달러 이상의 고가 제품 중심에서 벗어나 중저가 전기차 출시가 시작되면서 점차 대중화가 될 것"이라면서도 "전년비 유사 수준의 보수적 관점을 갖고 있다"고 전망했다.

미국 전기차 보조금 폐지에 맞춰 생산라인을 일부 효율적으로 조정했고, 미국 스타트업 슬레이트 전기차의 SOP가 예정돼 있어 전체 공장 가동률은 점진적인 회복세를 보일 것으로 예상했다.

슬레이트 전기차

유럽 시장도 일부 국가들이 최근 전기차 보조금 지급을 재개하면서 배터리 수요가 견조하게 나타나 가동률이 유지되고 있다고 덧붙였다.

올해 배터리 사업 설비투자(CAPEX) 규모는 1조 3천억원으로 전망했다.

관련기사

최근 미래 배터리 수요처로 주목도가 높아진 로봇, 우주 등 산업군에 대해서도 공략 의지를 적극 내비쳤다.

김영광 실장은 "최근 기사화된 물류 주차 로봇뿐만 아니라 다목적 무인 차량, 선박용 ESS, 전기버스, 도심항공교통(UAM) 등 다수의 애플리케이션 관련 유수의 업체들과 추가 공급 계약 및 협업 등을 논의 중"이라고 밝혔다.