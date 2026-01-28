SK온, 처분 예정 美 켄터키 공장 가치 9.9조→5.8조 정정

SK온이 미국 켄터키 공장의 처분가액을 이전 9조 8천862억여원에서 정정, 5조 8천292억여원으로 28일 공시했다.

지난 12월 SK온은 포드와의 전기차 배터리 합작 공장 '블루오벌SK'를 각자 운영키로 하면서 켄터키 공장 지분을 포드에 매각키로 했다.

매각 발표 당시 예상보다 41% 가량 줄어든 금액으로 처분가액이 정정됐다. SK온은 공장과 관련 건물 등 유형자산의 활용 계획 변경에 따라 자산을 재평가한 잠정 금액이라고 밝혔다.

블루오벌SK 켄터키 1공장

SK온은 추후 블루오벌SK 이사회 시 켄터키 공장 처분가액이 변동될 수 있으며 변동 시 정정공시할 예정이다. 포드와의 합작 공장 각자 운영 합의는 관계 당국의 승인과 기타 후속 절차가 완료되면, 1분기 말 마무리될 계획이다.