전기차에 등 돌린 미국차…K배터리 후폭풍 남아

최근 제너럴모터스(GM), 포드 등 미국 자동차 기업들이 전기차 생산 계획을 전면 축소하면서 제품 납품을 앞뒀던 우리나라 배터리 기업들도 타격을 입을 전망이다.

5일(현지시간) GM은 LG에너지솔루션과의 미국 오하이오주 및 테네시주 합작 공장 가동을 올 상반기 동안 중단한다. 이에 따라 오하이오주 공장 직원 1천300명 이상이 인력 감축 대상에 포함됐다. 대부분 배터리셀 생산 조직 인력으로, 850명은 일시 해고 조치됐다. 550여명은 무기한 해고 대상이다. 테네시주 공장 직원은 700여명이 일시 해고됐다.

GM이 이같은 결정을 내린 가장 큰 이유는 지난해 10월 미국 전기차 구매 세액공제가 조기 종료되면서 당분간 현지 수요가 살아나기 힘들 것으로 관측되기 때문이다.

GM의 전기차 모델 캐딜락 리릭 (사진=캐딜락)

포드도 이런 정책 변화를 고려해 지난달 전기차 사업 계획을 대폭 축소하기로 결정했다. 주력 모델이었던 ‘F-150 라이트닝’도 단종하고, 테네시주 공장과 오하이오주 공장 등의 전기차 생산 계획도 내연차와 하이브리드차로 변경했다. 전기차 배터리 라인도 ESS 배터리 라인으로 전환한다.

GM, 포드와 협력 관계인 LG에너지솔루션으로선 배터리 납품 물량이 이전보다 줄어들게 됐다.

지난달 LG에너지솔루션은 2027년부터 5년간 포드에 전기차 배터리 75GWh를 공급하는 계약이 해지됐다고 밝혔다. 이 계약은 9조 6천억원 규모로 예상됐다.

포드 F-150 라이트닝 픽업트럭. (사진=포드)

여기에 GM과의 합작 공장 가동 중단으로 올해 배터리 판매량부터 감소할 전망이다.

NH투자증권은 지난해 LG에너지솔루션이 GM과의 합작법인 얼티엄셀즈 배터리 판매량이 28GWh였던 반면 올해는 6GWh에 그칠 것으로 전망했다. 관련 일회성 비용도 1조원 가량으로 예상했다.

얼티엄셀즈를 핵심 고객사로 두고 있는 양극재 기업 포스코퓨처엠도 영향을 받는다. NH투자증권은 6일 얼티엄셀즈 공장 상반기 가동 중단으로 새해 포스코퓨처엠의 양극재와 음극재 판매량 역성장이 불가피할 것으로 내다봤다.

포드와 긴밀한 협력 관계였던 SK온도 합작 법인을 청산하게 됐다. 켄터키주 1, 2공장은 포드가, 테네시주 공장을 SK온이 운영하기로 했다. 포드는 켄터키 공장 설비를 활용해 ESS 배터리를 생산할 계획이다.

배터리 업계 관계자는 “전기차 수요 둔화, 글로벌 가격 경쟁 심화 속에서 기업들이 분야별 수요 흐름을 보면서 제품 포트폴리오와 수요처를 다변화하는 노력이 필요해보인다”고 전망했다.