LG엔솔, 포드와 9.6조원 배터리 공급 계약 해지

LG에너지솔루션은 미국 완성차 기업 포드와 체결한 전기차 배터리 공급 계약을 해지했다고 17일 공시했다.

해당 계약은 지난해 10월 체결돼 오는 2027년부터 2032년까지 75GWh 규모 전기차 배터리를 유럽에서 공급하는 건으로, 계약금액은 약 9조 6천억원 수준이었을 것으로 예상됐다.

LG에너지솔루션은 최근의 정책 환경과 전기차 수요 전망 변화로 인한 포드의 일부 전기차 모델 생산 중단을 결정함에 따라 계약이 해지됐다고 밝혔다.

해지된 계약 외 LG에너지솔루션은 포드에 내년부터 2030년까지 전기차 배터리 34GWh를 공급하는 계약을 체결한 바 있다. LG에너지솔루션은 폴란드 브로츠와프 공장에서 생산해 배터리를 공급할 예정이다.

LG에너지솔루션 폴란드 브로츠와프 공장

이번 계약 해지는 지난 15일 포드가 전기차 사업을 대폭 축소하기로 결정한 데 따른 결과로 분석된다.

포드는 전기차 사업 축소의 일환으로 주력 모델인 전기 픽업트럭 'F-150 라이트닝' 생산 중단을 결정했다. 전기차를 생산할 예정이었던 미국 테네시주 공장, 오하이오주 공장도 계획을 변경해 내연차와 하이브리드차를 생산키로 했다.

전기차 생산 계획을 축소하면서 배터리 수요가 줄어듦에 따라 SK온과의 전기차 배터리 합작 공장도 지분 관계를 청산, 켄터키주 공장을 ESS용 배터리 공장으로 전환한다고 밝혔다. 미시간주 공장도 ESS 배터리를 생산할 예정이다.