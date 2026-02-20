SK온, 희망퇴직·무급휴직 시행…전기차 역풍 직격타

전기차 배터리 수요 부진으로 영업적자를 지속 중인 SK온이 희망퇴직과 무급휴직을 시행한다.

20일 SK온은 2025년 1월1일 이전 입사자 대상으로 이번 희망퇴직과 무급휴직을 시행한다고 알렸다.

희망퇴직 대상자는 근속 기간과 연령에 따라 최소 월 급여의 6개월분에서 최대 30개월분과 올해 2학기 자녀 학자금을 지원한다.

SK온 서산공장 전경 (사진=SK온)

자기계발 휴직(무급 휴직) 신청자는 직무 관련 학위 과정에 진학 시 최장 2년간 학비의 50%를 지원하며, 학위를 받고 복직하면 잔여 학비 50%를 지급한다.

이번 희망퇴직은 지난 2024년 창사 첫 희망퇴직을 시행한 지 2년 만이다.

SK온 관계자는 "전기차 캐즘으로 사업 성장세가 둔화됨에 따라 경영 효율을 높이고 지속 가능한 성장 기반을 확보하기 위한 것"이라며 "자기계발을 통해 역량을 키울 수 있는 다양한 기회를 제공하고, 새로운 선택을 원하는 구성원에게는 최선의 지원을 다할 것"이라고 말했다.

미국의 전기차 지원 정책 후퇴로 북미 배터리 수요가 급감하면서 SK온은 지난해 연간 매출 6조 9782억원, 영업손실 9319억원을 기록했다. 지난해 12월에는 포드와 배터리 합작 관계를 청산하고 공장을 분리 운영키로 하는 등 사업 규모가 축소되기도 했다.