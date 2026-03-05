기자협회-서울지방변호사회 맞손…언론·법률 전문성 강화

한국기자협회와서울지방변호사회가 전문성을 공유하고 사회적 가치 증진과 상호 협력 발전을 위해 협력한다.

한국기자협회와 서울지방변호사회는 서울 중구 프레스센터 13층 한국기자협회 회의실에서 법률 및 언론 분야 전문성 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 5일 밝혔다.

이번 협약은 언론 활동 과정에서 발생할 수 있는 법적 분쟁 부담을 줄이고 언론과 법률 분야 간 협력 체계를 강화하기 위해 마련됐다.

조순열 서울지방변호사회 회장(왼쪽)과 박종현 한국기자협회 회장 (사진=한국기자협회)

협약에 따라 서울지방변호사회는 기자협회 회원이 취재와 보도 과정에서 겪을 수 있는 부당한 압력이나 법적 분쟁에 대응할 수 있도록 법률 자문을 지원한다. 한국기자협회는 서울지방변호사회의 법률 서비스와 관련 활동을 정확하게 보도하고 언론 관련 사업에서 협력할 예정이다.

협약식에는 박종현 한국기자협회 회장과 조순열 서울지방변호사회 회장을 비롯해 양 기관 임원진 30여명이 참석했다. 참석자들은 향후 공동 협력 사업과 실무 협력 방안에 대해서도 의견을 나눴다.

양 단체는 이번 협약을 계기로 명예훼손, 저작권 등 취재와 보도 과정에서 발생하는 다양한 언론 관련 법적 쟁점에 대해 신속하고 전문적인 자문 체계를 구축할 계획이다. 이를 통해 언론의 책임 있는 보도 환경을 조성하고 법률과 언론에 대한 사회적 신뢰를 높여 나간다는 방침이

박종현 한국기자협회 회장은 "변호사와 언론인은 민주주의를 지키는 중요한 책무를 가진 직업군"이라며 "언론인과 변호사들이 사회의 어두운 부분을 보듬고 휴머니즘을 기반으로 협력해 나가길 기대한다"고 말했다.

조순열 서울지방변호사회 회장은 "기본적 인권을 보호하고 사회 정의를 실현하는 것이 변호사의 사명"이라며 "기자들이 정론직필 역할을 다할 수 있도록 법률적 기반을 마련하겠다"고 밝혔다.다.