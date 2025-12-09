50대 한국기자협회장 박종현 회장 연임

세계일보 소속 박종현 기자협회장이 제50대 기자협회장으로 재당선됐다.

한국기자협회 선거관리위원회는 기호 1번 박종현 후보가 제50대 한국기자협회장에 당선됐다고 밝혔다.

이번 선거는 협회 전체 회원을 대상으로 휴대폰 알림톡과 문자 투표를 활용해 직선제로 치러진 회장 선거로 치러졌다.

박종헌 한국기자협회장

박 후보는 1만1천280명의 유권자 가운데 3천782표를 득표했다. 투표율은 유권자 11,280명 중 6,565명이 참여해 58.2%를 기록했으며 구영식 후보는 2천783표를 득표해 2위를 기록했다.

박종현 당선자는 앞서 주요 시책으로 ▲회원 권익·복지 확대 ▲기자상 시상 체계 업그레이드 ▲포털 뉴스 정책 대응 강화 및 취재 안전 제도화 등을 제시했다.

박 당선자는 2000년 세계일보에서 기자 생활을 시작해 한국기자협회 세계일보 지회장, 워싱턴특파원, 외교안보부장, 산업부장, 사회2부장 등을 지냈으며 지난해 1월 제49대 기자협회장에 취임해 2년째 재임 중이다. 연임에 성공한 박 당선자는 2027년 12월까지 2년 임기를 이어간다.