기자협회-언론재단, 한국프레스센터 기자실 신설…5월 운영 예정

한국기자협회가 오는 5월부터 서울 중구 한국프레스센터 내 기자실 운영을 맡아 기자 취재, 집필 지원에 나선다.

한국기자협회와 한국언론진흥재단은 프레스센터 기자실 신설을 앞두고 기자실 설치와 운영에 관한 업무협약을 6일 체결했다고 밝혔다.

협약에 따라 한국언론진흥재단은 프레스센터 18층에 기자실을 설치한다. 운영에 필요한 경비도 지원한다. 한국기자협회는 기자실 운영, 관리와 함께 인력 운영을 책임진다.

박종현 기자협회장(왼쪽)과 김효재 언론진흥재단 이사장(이미지=한국기자협회)

기자실 운영 시간은 평일 오전 9시부터 오후 6시까지다. 이용 대상은 한국기자협회 소속사를 포함해 주요 언론단체 회원사 소속 기자들이다.

김효재 한국언론진흥재단 이사장은 "프레스센터는 대한민국 언론을 상징하는 공간이자, 기자들의 활동을 뒷받침하는 중심 거점이어야 한다"며 "이번 기자실 신설을 통해 프레스센터가 명실상부하게 기자들을 위한 공간으로 자리매김하고, 언론의 공적 역할을 뒷받침하는 기반이 되기를 기대한다"고 말했다.

관련기사

박종현 한국기자협회 회장도 "언론의 상징적 장소인 프레스센터에 기자실이 들어서게 돼 의미가 깊다"며 "회원들의 취재와 기사 작성에 도움이 돼, 미디어 생태환경 개선에 도움이 되기를 바란다"고 밝혔다.

기자실 수요는 이미 확인된 상태다. 한국기자협회가 지난해 9월 서울 지역 회원을 대상으로 진행한 설문에서 응답자의 97%가 "취재 혹은 기사 작성에 필요한 공간을 찾지 못해 어려움을 겪은 적이 있었다"고 답했다. 프레스센터에 기자실이 설치되면 이용하겠다고 답한 비율은 99%였다.