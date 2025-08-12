한국기자협회 창립 61주년…이 대통령 "허위·조작 정보 막아 민주주의 지켜내야"

한국기자협회가 창립 61주년을 맞아 기념행사를 열고 언론 자유 수호와 허위정보 대응 의지를 다졌다.

한국기자협회는 12일 서울 중구 프레스센터에서 창립 61주년 기념식을 개최했다. 행사에는 언론계와 정·관계 인사, 협회 회원 등 200여 명이 참석했다.

한국기자협회는 1964년 8월 17일, 박정희 정권이 제정한 비민주적 언론규제법인 '언론윤리위원회법' 철폐를 기치로 창립됐다.

당시 창립선언문에는 "언론 자유의 수호와 조국이 요구하는 민주주의 발전에 용기와 지혜를 집중한다"는 목표가 담겼다. 이후 협회는 언론 자유 확대와 국민의 알 권리 보장을 위해 꾸준히 활동해 왔다.

한국기자협회 창립 61주년 기념식(사진=남혁우 기자)

이재명 대통령은 이규연 대통령실 홍보소통수석이 대독한 축사를 통해 "한국기자협회는 군사독재정권에 맞서 투쟁의 구심체로 탄생했다"며 "지금은 투쟁 대상이 바뀌어 허위·조작 정보와 선동에서 민주주의를 지켜내는 것이 가장 중요하다"고 강조했다.

이어 "국민 눈높이에 맞는 사실 보도가 지속되도록 한국기자협회가 중심이 돼 주길 바란다"며 "정부는 공정한 언론 환경을 구축하고 언론이 전하는 진실의 목소리를 경청하겠다"고 말했다.

우원식 국회의장은 영상 축사에서 "기자는 국민과 권력을 이어주는 통로이자 민주주의를 지키는 울타리"라며 "성숙하고 건강한 언론으로 도약하길 응원한다"고 전했다. 기자협회 10대·17대 회장을 지낸 박기병 고문은 "정부는 투명하고 공정한 언론 환경을 조성하고 언론이 사명을 다하도록 적극 지원해 달라"고 당부했다.

박종현 한국기자협회 회장은 "군사정권의 언론 유린 앞에서 선배 언론인들은 펜이 칼보다 강하다는 것을 증명하기 위해 떨쳐 일어섰다"고 회고하며, 지난해 12·3 불법 비상계엄 사태 당시 언론인들이 카메라와 노트북으로 현장을 기록한 일을 언급했다.

그는 "언론 자유는 법전에 박제돼 있는 것이 아니라 행동과 실천, 결기로 드러나야 한다"며 "앞으로도 시대 변화에 능동적으로 대응하며 진실 보도를 향한 발걸음을 멈추지 않겠다"고 강조했다.

이날 기념식에서는 '한국기자협회와 나'를 주제로 한 사진공모전 시상식도 함께 열렸다.