유미코아, '인터배터리' 참가…공급망 경쟁력 소개

유미코아가 오는 3월 11일부터 13일까지 서울 코엑스에서 개최되는 ‘인터배터리 2026 ’에 참가한다고 5일 밝혔다.

유미코아는 이번 전시에서 차세대 배터리 소재 기술 포트폴리오와 유럽 기준을 충족하는 공급망 경쟁력을 선보인다.

유미코아는 전년 대비 두 배 확장된 부스에서 프리미엄부터 보급형까지 전기차 전 차급을 아우르는 차세대 양극활물질(CAM) 포트폴리오를 대거 공개한다. 고성능 하이니켈뿐만 아니라, 망간 비중을 높여 가격 경쟁력을 확보한 리튬망간리치 기술과 전고체 배터리용 핵심 소재 솔루션을 선보인다.

유미코아 인터배터리2026 부스 조감도

폐배터리에서 핵심 원료를 회수해 다시 생산에 투입하는 ‘클로즈드 루프’도 소개한다. 코발트, 니켈, 구리, 리튬 등 핵심 원자재의 확보는 물론 배터리 소재 공급망 안보와 지속가능성을 동시에 해결할 수 있다는 설명이다.

관련기사

인터배터리 행사와 연계해 열리는 배터리 컨퍼런스에서는 카레나 칸실레리 유미코아 양극재 총괄 부회장이 첫날 연사로 참여해 ‘유럽 시장을 위한 협력: 규제 대응과 NMC 전략’에 대해 발표한다. 카레나 부회장은 발표에서 유럽의 급변하는 규제 환경에 대응하고자 하는 한국 기업들에게 인사이트를 공유할 예정이다.

루 준동 유미코아 배터리머티리얼즈 아시아지역 총괄 사장은 “인터배터리 2026은 유미코아가 고객과 협력해 청정 모빌리티의 미래를 어떻게 만들어가고 있는지 확인할 수 있는 완벽한 기회”라며 “앞선 기술력과 순환형 모델을 통해 배터리 산업의 지속가능한 성장을 선도해 나갈 것”이라고 밝혔다.