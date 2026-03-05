에코프로, '전고체' 소재로 로봇 시장 정조준…인터배터리서 소개

에코프로는 이달 11~13일 서울 강남구 코엑스에서 열리는 ‘인터배터리 2026’에 참여한다고 5일 밝혔다.

이번 행사에서 에코프로는 인니 니켈 제련 사업을 필두로 유럽 역내 규제에 대응력을 갖춘 헝가리 공장 등, 삼원계 양극재 경쟁력 확보를 위해 구축한 글로벌 공급망을 소개한다.

에코프로가 글로벌 선도 양극소재 회사로 발돋움하는데 기여한 하이니켈 양극재를 비롯해 중저가 배터리 소재인 미드니켈 양극재, 나트륨이온배터리(SIB) 양극재, 리튬망간리치(LMR) 양극재 등 제품 라인업도 전시한다. 에너지저장장치(ESS) 시장에 대응할 LFP 양극소재도 공개한다.

휴머노이드 시대를 이끌 전고체 소재 기술력과 개발 현황도 선보인다. 인터배터리를 통해 고객사와 함께 내년 양산을 목표로 개발 중인 고체 전해질과 전고체용 양극재, 리튬 메탈 음극재 면면을 소개할 계획이다.

미래 신사업도 공개한다. 에코프로는 리사이클 기술력을 바탕으로 양극소재 생산부터 전기차 등에서 발생하는 사용후 배터리의 재사용과 재활용으로 이어지는 배터리 생애주기 관리 체계로 새로운 부가가치를 창출해내는 방안을 구상 중이다.

미래 기술과 신사업을 뒷받침해 ‘기술의 에코프로’를 구현할 오창 R&D 미래캠퍼스(가칭)를 건설하기 위한 로드맵도 공개될 예정이다.

에코프로 관계자는 “글로벌 넘버1 하이니켈 기술력을 바탕으로 휴머노이드 시대를 대비한 전고체 소재까지 풀 라인업을 전시했다” 며 “높은 에너지 밀도와 출력을 구현하는데 적합한 삼원계 배터리 기술력을 더욱 고도화해 나갈 계획”이라고 말했다.

이번 인터배터리 전시회에는 에코프로와 에코프로비엠의 잡페어 부스가 함께 설치된다. 에코프로 인사 담당자들이 구직자들을 대상으로 1대1 면담을 진행하며, 기업 설명 및 채용 상담을 병행할 예정이다.