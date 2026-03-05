엘앤에프, '무전구체 LFP' 개발…인터배터리서 소개

엘앤에프가 오는 11일부터 3일간 개최되는 국내 최대 규모 배터리 전시회 ‘인터배터리 2026’에 참가해 리튬인산철(LFP) 양극재 신제품과 함께 기술 경쟁력과 사업 비전을 공개한다고 5일 밝혔다.

이번 행사에서 엘앤에프는 울트라 하이니켈 95% 양산 성과와 LFP 양극재 양산 역량을 기반으로 기술 선도 성과와 시장 대응력을 선보인다. 여기에 미드니켈 양극재까지 전기차와 에너지저장장치(ESS) 시장 전체를 폭넓게 대응하는 전략적 포트폴리오를 전면에 내세운다.

엘앤에프는 이번 전시회에서 차세대 Fe2O3 적용 공법(무전구체 LFP)과 인산철(FP) 등 LFP 기술 자체 개발 성과를 처음으로 공개할 예정이다. 원가 경쟁력을 갖추면서도 핵심 소재의 중국 의존도를 낮추는 데 의의가 있다. 엘앤에프는 NCM 양극재와 전구체 개발 과정에서 축적한 기술 역량을 바탕으로 FP 전구체 기술까지 내재화함으로써, LFP 원재료 공급망의 독립성과 안정성을 한층 강화해 나갈 계획이다.

엘앤에프 '인터배터리 2026' 부스 투시도

아울러 엘앤에프는 3세대 LFP 양극재(PD 2.50g/cc 이상) 양산 계획과 PD 2.70g/cc급 초고밀도 LFP 제품 개발 현황도 함께 공개한다. 현재 다수의 글로벌 OEM 및 셀 고객사와 공급 논의도 활발히 진행 중이다.

그 외 고전압 미드니켈과 리튬망간리치(LMR), 전고체전지용(ASSB), 나트륨전지용(SIB) 양극재 등 차세대 소재 포트폴리오를 공개하며 기술 경쟁력을 부각할 계획이다.

엘앤에프의 주요 연혁과 함께 이차전지 시장을 선도해온 엘앤에프의 혁신 여정을 조명하고, 글로벌 시장 변화에 대응해 진화해온 미래 전략과 비전도 소개한다. 비중국화 원재료 조달 구조와 엘앤에프의 순환경제 기반 공급망 전략도 소개한다.

허제홍 엘앤에프 대표이사는 "세계 최초 울트라 하이니켈 95% 양산에 이어 한국 최초 LFP 양극재 양산까지 이뤄낸 것은 탁월한 혁신으로 캐즘의 시간을 돌파한 결과"라며 "이번 전시에서 공개하는 차세대 Fe2O3 공법은 원가 경쟁력과 공급망 독립성을 동시에 실현하는 기술로, 비중국화 LFP 공급망 구축과 함께 엘앤에프만의 차별화된 경쟁력을 보여줄 것"이라고 밝혔다.





이어 "NCM과 LFP를 모두 양산하는 명실상부한 선도 소재 기업으로서 글로벌 퍼스트 무버의 입지를 더욱 공고히 하겠다"고 말했다.