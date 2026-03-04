코웨이, '아이스 스탠드 3.0' 정수기 출시

코웨이는 스탠드형 얼음정수기 '아이스 스탠드 3.0'을 출시했다고 4일 밝혔다.

코웨이 아이스 스탠드 3.0은 다중이용시설에서 공간 활용성을 높이고 부족함 없이 얼음을 제공할 수 있도록 제품 크기는 줄이고 제빙 성능은 강화했다.

가로 33cm 디자인으로 기존 모델 대비 약 11% 부피를 줄였다. 얼음 저장고 용량은 3kg다. 일일 제빙량은 두 배로 늘어난 13.6kg을 구현했다. 하루에 최대 약 1천246개의 얼음을 생성한다.

코웨이 '아이스 스탠드 3.0 정수기' 포슬린 화이트 (사진=코웨이)

16분마다 신선한 얼음을 생성하는 쾌속 제빙 기술력을 탑재해 전작 대비 약 23% 빠른 속도로 얼음을 공급한다.

아이스 스탠드 3.0 정수기는 물을 받는 추출구 부분 효율성과 편의를 높였다. 추출부 높이는 허리를 굽힐 필요 없도록 팔 높이까지 올렸다. 추출 공간은 27cm로 넓어졌다.

얼음과 물이 동시에 나오는 '얼음물' 기능을 적용해 각각 받아야 하는 번거로움을 줄였다. 3단계 맞춤 추출로 필요한 용량만큼을 원터치로 간편하게 선택할 수 있다.

4중 UV 살균 기능으로 얼음 저장고부터 트레이, 파우셋을 주기적으로 살균한다. 작동 상황은 전면 화면에서 확인할 수 있다. 추출구 커버와 파우셋, 얼음 트레이, 정수 탱크 등은 간편하게 분리 세척할 수 있다.

아이스 스탠드 3.0 정수기는 RO 필터 시스템을 통해 촘촘하게 걸러낸 물을 제공한다. 중금속, 박테리아 등 물 속에 녹아있는 유해물질뿐만 아니라 노로 바이러스, 대장균 등도 제거 가능하다.

이 외에도 에너지소비효율 1등급을 획득해 전기료 부담을 줄였다. 색상은 포슬린 화이트와 페블 그레이 2가지다.