2026 코웨이페스타 개최…최대 15개월 렌탈료 반값

베스트 라이프 솔루션 기업 코웨이는 오는 4월 28일까지 두 달간 연중 최대 프로모션 행사인 '2026 코웨이페스타'를 진행한다고 3일 밝혔다.

올해 3회차를 맞은 2026 코웨이페스타는 봄철 이사, 입주, 혼수 시즌을 겨냥해 1년에 한 번 진행하는 대규모 할인 행사다. 렌탈료 50% 할인 및 구매 대수에 따른 추가 할인을 비롯해, 기간 한정 사은품 증정, 제휴카드 캐시백, 경품 이벤트 등 혜택을 마련했다.

먼저 행사 기간 동안 신규 렌탈 시 최대 15개월 렌탈료 반값 할인을 제공한다. 아이콘 정수기 및 얼음정수기 시리즈 등 환경가전은 물론 비렉스 침대와 안마의자까지 혜택가로 선보인다. 2대 이상 제품을 동시 구매하면 약정기간 내 매월 렌탈료 15% 할인을 추가로 제공한다. 3대 이상 패키지 구매 시 최대 5개월 더 추가로 반값 할인을 적용한다.

코웨이, 연중 최대 프로모션 '2026 코웨이페스타' 개최 (사진=코웨이)

코웨이 공식몰인 '코웨이닷컴'에서는 사은품과 경품 이벤트를 마련했다. 코웨이닷컴 추천 제품을 구매하는 고객에게는 2주 마다 각각 300명씩을 추첨해 에르메스 바디 4종 세트 등을 사은품으로 제공한다. 패키지 제품 구매 시에는 매월 700명 추첨으로 로얄크래프톤 냄비·팬 4종 세트 등을 증정한다.

또한 선착순 초특가 찬스로 ▲프라임 매트리스 ▲스마트 매트리스 리퍼브 ▲싱글파워 공기청정기 리퍼브 등 한정 품목을 최대 75% 할인된 일시불 가격에 판매한다. 3월 10일부터 진행되는 '코웨이 라이브' 라이브커머스 방송에서는 추가 혜택도 선보인다.

제휴카드 캐시백 등 이벤트도 함께 진행한다. 행사 기간 구매 고객이 코웨이 제휴 현대카드 또는 LOCA(롯데카드)로 렌탈료 결제 시 11만원 캐시백 혜택을 제공하며, 매월 최대 4만원 추가 청구할인을 제공한다. 코웨이 제휴 신한카드로 2대 이상 제품을 구매하면 스타벅스 커피 쿠폰 2매를 추가 증정한다.

고객 참여형 경품 이벤트도 열린다. 코웨이닷컴 내 이벤트 페이지를 통해 누구나 참여 가능하며 추첨을 통해 아이콘 프로 정수기, 신세계 상품권 20만원, 네이버페이 포인트 5만원, 치킨·햄버거·커피 쿠폰 등 선물을 증정한다.

2026 코웨이페스타는 코웨이 온·오프라인 모든 채널에서 진행되며, 행사 혜택과 이벤트에 대한 자세한 내용 및 제품 구매는 코웨이닷컴 홈페이지와 공식 직영점 코웨이갤러리 등을 통해 확인 가능하다.

코웨이 관계자는 "매년 코웨이페스타에 보내주시는 높은 관심과 성원에 보답하고자 렌탈료 반값에 추가 할인을 더해 실질적인 체감 혜택을 대폭 강화했다"며 "코웨이와 함께 일상의 가치를 업그레이드 해보길 바란다"고 말했다.