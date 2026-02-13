코웨이, 지역 취약계층에 안마베드 108대 기증

코웨이는 설 명절을 앞두고 지역사회 취약계층 복지를 지원하기 위해 '비렉스 안마베드'를 기증했다고 13일 밝혔다.

코웨이는 지난 5일 서울 구로구청 르네상스홀에서 '코웨이 안마베드 기증식'을 진행했다. 행사에는 김기호 코웨이 커뮤니케이션실장, 장인홍 구로구청장 등 주요 관계자가 참석했다.

김기호 코웨이 커뮤니케이션실장(왼쪽)과 장인홍 구로구청장(오른쪽)이 5일 서울 구로구청에서 열린 안마베드 기증식에서 기념 촬영을 하고 있다. (사진=코웨이)

코웨이가 기증한 물품은 '비렉스 안마베드'와 '비렉스 척추베드' 등 총 108대다. 판매가 기준 약 6억원 상당이다.

해당 제품은 구로구청과 사회복지공동모금회(사랑의열매), 꿈고래사회적협동조합을 통해 관내 노인복지관, 장애인복지관 등 사회복지시설에 전달될 예정이다.

코웨이 관계자는 "설 명절을 맞아 지역사회 이웃들이 편안한 일상을 보내시길 바라는 마음으로 나눔을 준비했다"며 "우리 사회 곳곳에 도움의 손길이 필요한 곳을 찾아 다양한 사회공헌 활동을 펼치며 기업의 사회적 책임을 다하겠다"고 말했다.