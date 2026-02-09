코웨이, 제4회 파트너사 동반성장 데이 개최

코웨이는 지난 5일 서울 구로구 지타워 코웨이 본사에서 파트너사와 함께하는 '제4회 2026년 코웨이 파트너사 동반성장 데이'를 개최했다고 9일 밝혔다.

코웨이 파트너사 동반성장 데이는 협력사 상생과 상호 기업 경쟁력 강화를 목적으로 매년 코웨이와 파트너사 관계자가 한자리에 모여 대내외 경영 환경을 공유하고 협력 방안을 논의하는 자리다. 2023년부터 이어졌다.

코웨이가 지난 5일 서울 구로구 코웨이 본사에서 '제4회 2026년 파트너사 동반성장 데이'를 개최했다. 이날 행사에 참석한 김범 코웨이 구매실장(왼쪽 아홉 번째)과 파트너사 관계자들이 기념사진을 촬영하고 있다. (사진=코웨이)

이날 행사에는 김범 코웨이 구매실장을 비롯해 103개 협력사 대표 및 관계자 등 125명이 참석한 가운데, 코웨이의 올해 사업 운영 방향을 공유하고 글로벌 경영 환경 변화에 대응하기 위한 협력 사항을 집중 논의했다.

올해는 협력사 자생력과 지속 성장을 높이는 데 초점을 맞춰 ▲생산·공급 자동화 ▲ESG 경영 고도화 ▲품질 경쟁력 강화 등을 중심으로 한 상생 방안을 공유했다. 코웨이는 협력사와 상생 기반을 공고히 해 나간다는 방침이다.

김범 코웨이 구매실장은 "불확실성이 커지는 환경일수록 파트너사 협력이 곧 기업의 경쟁력이 된다"며 "협력사와 함께 위기를 기회로 전환하고 생존을 넘어 함께 성장할 수 있도록 실질적인 지원과 협력 체계를 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.

관련기사

코웨이는 다양한 협력사 지원 프로그램을 운영하고 있다. 납품대금 연동제를 운영해 원재료 가격 변동에 따른 부담을 완화하고 있으며, 약 200억원 규모 동반성장 펀드를 조성해 파트너사의 원활한 자금 조달을 지원하고 있다.

이와 함께 ▲표준 하도급계약서 도입 ▲파트너사 기술보호 체계 운영 ▲아이디어 제안 제도 및 성과 공유 ▲파트너사 고용·복리후생 지원 ▲ESG 경영 컨설팅 ▲산업안전 지원 프로그램 등 활동을 추진하고 있다.