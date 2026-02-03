코웨이, 설 프로모션…최대 12개월 렌탈료 반값

베스트 라이프 솔루션 기업 코웨이는 다가오는 설 명절을 맞아 이달 말까지 의료기기 신제품과 베스트셀러 제품을 대상으로 '설맞이 프로모션'을 진행한다고 3일 밝혔다.

이번 프로모션은 명절을 앞두고 가족 건강과 쾌적한 생활을 선물하려는 고객들을 위해 마련됐다. 특히 식품의약품안전처 인증 및 허가를 획득한 의료기기 제품군과 환경가전 베스트셀러 제품을 중심으로 렌탈료 할인을 제공한다.

코웨이 의료기기 '비렉스 마사지셋·코어셋' (사진=코웨이)

의료기기 제품군 혜택도 마련됐다. 코웨이는 '비렉스 코어셋·마사지셋' 등 의료기기 4종을 대상으로 렌탈료 10% 할인을 제공한다. 또한 가정용 요실금 치료 의료기기인 '테라솔 U'는 신규 렌탈 시 6개월간 렌탈료 반값 할인을 적용한다.

정수기·청정기·비데 등 주요 라인업도 대폭 할인한다. 신제품 ▲아이콘 프로 정수기 ▲히티브 온풍 공기청정기 ▲룰루 슬리믹 비데를 비롯해 베스트셀러 ▲아이콘 정수기2 ▲듀얼클린 가습공기청정기 ▲룰루 더블케어 비데2 등을 신규 렌탈할 경우 최대 12개월 렌탈료 반값 할인을 제공한다.

코웨이 제품을 2대 이상 동시에 구매하는 고객을 위한 패키지 혜택도 마련했다. 패키지 주문 시 렌탈료 최대 15% 추가 할인이 주어진다. 신제품과 프로모션에 대한 자세한 내용은 코웨이닷컴 홈페이지와 코웨이갤러리, 실시간 코디매칭 서비스를 통해 확인할 수 있다.

코웨이 관계자는 "설 명절을 맞아 부모님과 가족을 위한 건강 선물을 고민하는 고객들 부담을 덜어드리고자 프로모션을 기획했다"며 "의료기기를 비롯한 코웨이의 혁신 제품과 함께 온 가족이 더욱 풍성하고 건강한 명절을 보내시길 바란다"고 말했다.