코웨이, 작년 영업익 8787억원…전년比 10.5%↑

코웨이가 지난해 매출과 영업이익 모두 두 자릿수 성장률을 기록하며 역대 최대치를 달성했다. 렌탈 중심의 안정적인 사업 구조를 기반으로 국내외 계정 확대와 신제품 판매 호조가 실적을 견인했다는 평가다.

코웨이는 지난해 연결기준 영업이익이 전년 대비 10.5% 증가한 8천787억원을 기록했다고 6일 공시했다. 같은 기간 매출액은 4조9천636억원으로 전년 대비 15.2% 늘었고, 순이익은 6천175억원으로 9.2% 성장했다.

코웨이 전사 렌탈 계정은 지난해 말 기준 1천143만 계정으로 전년 대비 10.6% 증가했다. 국내 계정은 729만으로 8.6% 늘었으며, 해외 계정은 413만으로 14.2% 성장했다. 전체 계정에서 해외 법인이 차지하는 비중도 36%로 전년 대비 1.0%p 확대됐다.

해외 법인별로는 말레이시아가 카테고리 확대 전략 성과를 바탕으로 연간 매출이 21.7% 성장했고, 이익률도 16.9%로 수익성이 강화됐다. 미국 법인은 방판 계정 성장과 시판 판매 증가가 맞물리며 연간 매출 10.5% 성장과 함께 영업이익 흑자 전환했다.

태국은 견조한 판매 성장세로 연간 매출이 38.8% 증가했고, 인도네시아는 67.5%의 가파른 성장률을 기록하며 최초로 연간 영업이익 흑자를 달성했다.

국내 사업도 역대 최대 매출을 새로 썼다. 코웨이의 국내 연간 매출은 전년 대비 11.0% 성장한 2조8천656억원을 기록했다. 주요 제품군과 프리미엄 브랜드 '비렉스' 판매 호조로 연간 렌탈 판매량은 7.7% 늘어난 185만대를 달성하며 최대 판매량을 기록했다.

렌탈 계정 순증도 58만대로 전년 대비 59.9% 증가하며 성장세를 이어갔다.

신성장동력으로 육성 중인 슬립·힐링케어 부문도 성과를 냈다. 지난해 비렉스 연결 매출은 7천199억원, 국내 침대 매출은 3천654억원을 기록했다. 코웨이는 매출 기준 국내 침대 시장 점유율 1위가 유력한 것으로 보고 있다.

코웨이는 앞으로도 해외 법인 성장과 프리미엄 신제품 확대를 통해 렌탈 계정 기반의 지속적인 실적 성장을 이어간다는 계획이다.

서장원 코웨이 대표는 "세계 경기 불확실성 속에서도 연구개발 및 신규 카테고리 확장을 기반으로 펀더멘털 강화에 주력한 결과 외형과 수익성을 동시에 확보할 수 있었다"며 "올해 역시 혁신 제품을 앞세워 국내 및 글로벌 모두 안정적인 성장 흐름을 이어나가겠다"고 말했다.