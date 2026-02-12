코웨이, '아이콘 정수기 3' 출시

용기 자동 인식해 물 튐 최소화 '스마트 무빙 파우셋' 탑재

홈&모바일입력 :2026/02/12 15:27

신영빈 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

코웨이는 편의 기능을 강화한 주력 정수기 제품군 '아이콘 정수기 3'를 출시했다고 12일 밝혔다.

가장 큰 특징은 '스마트 무빙 파우셋'이다. 출수 시 용기 높이를 자동으로 감지해 파우셋이 위아래로 움직인다. 어떤 용기를 사용해도 물 튀는 현상 없이 물을 받을 수 있다. 3cm에서 8.5cm까지 5단계 맞춤 높이 조절 기능도 지원한다.

가로 16cm 폭으로 좁은 주방에도 부담 없이 설치할 수 있다. ▲씨엘 블루 ▲블룸 핑크 ▲크림 베이지 ▲퓨어 화이트 ▲플래티넘 실버 ▲페블 그레이 6가지 색상을 제공한다.

코웨이 아이콘 정수기 3 (사진=코웨이)

전면부 필터 교체 구조를 결합해 공간 효율성을 완성했다. 제품 좌우에 여유 공간이 없어도 전면 커버만 열면 필터를 교체할 수 있다.

물이 나오는 파우셋은 인공 도장이 없는 알루미늄 소재를 사용해 위생과 내구성을 확보했다. 출수 순간마다 실시간으로 유로 끝단에서 흐르는 물을 UV로 99.9% 살균한다. 6시간마다 정기적인 살균을 실시한다.

필터 성능도 강화했다. 올인원 나노트랩 필터를 탑재해 물속에 녹아있는 중금속부터 바이러스까지 촘촘하게 걸러준다. 한국국제소믈리에협회가 주관하는 물맛품질인증 (WTQ)에서 최고 등급인 '그랑골드'를 획득했다.

관련기사

100℃ 초고온수 기능을 포함해 온수 온도를 약 ▲45도 ▲70도 ▲85도 ▲100도 4단계로 조절할 수 있다.

코웨이 관계자는 "신제품은 새로운 기능을 더하는 것에 그치지 않고, 고객이 정수기를 사용할 때마다 체감할 수 있는 실질적인 만족감을 높이는 데 집중했다"며 "앞으로도 고객의 삶을 디테일하게 케어하는 제품을 선보이겠다"라고 말했다.

신영빈 기자burger@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
코웨이

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

카카오, 'AI 수익화 원년' 칼 뺐다...구글·오픈AI 스킬 장착

"다시 3N, 날아오른 K"…신작 흥행이 가른 게임사 실적

구광모 회장, LG家 상속분쟁 승소에 한숨 덜어…남은 변수는 항소

삼성전자, 최대 속도 13Gbps급 HBM4 세계 최초 양산 출하

ZDNet Power Center