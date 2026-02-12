코웨이, '아이콘 정수기 3' 출시

코웨이는 편의 기능을 강화한 주력 정수기 제품군 '아이콘 정수기 3'를 출시했다고 12일 밝혔다.

가장 큰 특징은 '스마트 무빙 파우셋'이다. 출수 시 용기 높이를 자동으로 감지해 파우셋이 위아래로 움직인다. 어떤 용기를 사용해도 물 튀는 현상 없이 물을 받을 수 있다. 3cm에서 8.5cm까지 5단계 맞춤 높이 조절 기능도 지원한다.

가로 16cm 폭으로 좁은 주방에도 부담 없이 설치할 수 있다. ▲씨엘 블루 ▲블룸 핑크 ▲크림 베이지 ▲퓨어 화이트 ▲플래티넘 실버 ▲페블 그레이 6가지 색상을 제공한다.

코웨이 아이콘 정수기 3 (사진=코웨이)

전면부 필터 교체 구조를 결합해 공간 효율성을 완성했다. 제품 좌우에 여유 공간이 없어도 전면 커버만 열면 필터를 교체할 수 있다.

물이 나오는 파우셋은 인공 도장이 없는 알루미늄 소재를 사용해 위생과 내구성을 확보했다. 출수 순간마다 실시간으로 유로 끝단에서 흐르는 물을 UV로 99.9% 살균한다. 6시간마다 정기적인 살균을 실시한다.

필터 성능도 강화했다. 올인원 나노트랩 필터를 탑재해 물속에 녹아있는 중금속부터 바이러스까지 촘촘하게 걸러준다. 한국국제소믈리에협회가 주관하는 물맛품질인증 (WTQ)에서 최고 등급인 '그랑골드'를 획득했다.

100℃ 초고온수 기능을 포함해 온수 온도를 약 ▲45도 ▲70도 ▲85도 ▲100도 4단계로 조절할 수 있다.

코웨이 관계자는 "신제품은 새로운 기능을 더하는 것에 그치지 않고, 고객이 정수기를 사용할 때마다 체감할 수 있는 실질적인 만족감을 높이는 데 집중했다"며 "앞으로도 고객의 삶을 디테일하게 케어하는 제품을 선보이겠다"라고 말했다.