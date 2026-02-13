코웨이, 서울리빙디자인페어서 '맞춤 수면 솔루션' 선보인다

코웨이는 25일부터 닷새간 서울 강남구 코엑스에서 개최되는 '2026 서울리빙디자인페어'에 참가해 차세대 비렉스 라인업을 선공개한다고 13일 밝혔다.

올해 31회째를 맞는 서울리빙디자인페어는 최신 생활 주거 트렌드와 라이프스타일을 소개하는 국내 최대 규모 리빙 산업 분야 박람회다.

코웨이 2026 서울리빙디자인페어서 '맞춤 수면 솔루션' (사진=코웨이)

코웨이는 전시장 내 약 133평 역대 최대 규모 부스를 마련했다. 침대·안마의자 등 비렉스 제품 14종과 환경가전 6종을 포함해 총 20종 제품을 전시한다.

코웨이는 침대를 단순한 수면 가구에서 '휴식과 회복을 위한 능동적 힐링가전'으로 재정의하고, 한 단계 진화된 '맞춤 수면 솔루션'을 제안한다.

비렉스 스트레칭 모션베드 R시리즈와 비렉스 안마 매트리스 M시리즈, 비렉스 수면센서 매트리스 S시리즈 등 신제품 3종을 최초로 선공개한다.

관련기사

올해 순차적 출시를 앞두고 있는 신제품 구체적인 스펙과 시연 모습은 전시회 현장에서 선보일 예정이다.

코웨이 관계자는 "신제품 3종은 수면 시장의 패러다임을 바꿀 코웨이의 혁신 제품"이라며 "차별화된 슬립테크 리더십을 현장에서 선보이겠다"고 말했다.