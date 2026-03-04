과기연구노조 제주지부, 제주테크노파크 원장 고소

광주지방노동청에 인사권 남용 등 고의적·반복적 부당노동행위 제기

과학입력 :2026/03/04 10:50

박희범 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

공공과학기술연구노동조합 제주테크노파크지부가 지난 27일 제주테크노파크 원장을 광주지방노동청에 고소했다. 이유는 고의적이고, 반복적인 부당노동행위다.

고소 건은 전임 제주테크노파크 노조 지부장이 기관장에 인사운영에 관한 메일을 보내며 불거졌다. 이 건의를 받은 기관장이 이를 메일 내용에 언급된 당사자들에 모두 공개했고, 이때문에 전 노조지부장이 이들로부터 명예훼손으로 고소당했다. 이 과정에서 유독 지부장만 2024년 근무성적평정에서 차별적으로 감점을 받았다고 노조 측은 주장했다.

공공과학기술연구노동조합 관계자들이 지난해 개최한 기자 간담회.(사진=지디넷코리아)

권철만 노조 지부장은 "인사권을 남용해 노조 활동을 방해하고, 노조 간부에게 2차례에 걸쳐 경찰조사를 받게 하는 등 개인적인 고통을 주는 행위는 '노동조합 및 노동관계조정법 81조 위반"이라고 강조하며 :광주지방노동청의 엄정한 조사를 촉구한다"고 말했다.

관련기사

박희범 기자hbpark@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
공공과학기술연구노동조합 제주테크노파크 부당노동행위 기관장 명예훼손

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

[속보] '패닉셀' 코스피·코스닥 8%대 폭락…동반 서킷브레이커

중동 전쟁, 클라우드까지 흔든다…현지 데이터센터 피해 확산

AI 네트워크?...삼성전자 "10년 전부터 준비됐다"

유가 급등 진화나선 트럼프 "호르무즈 유조선, 미 해군이 호송"

ZDNet Power Center