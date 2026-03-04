과기연구노조 제주지부, 제주테크노파크 원장 고소

공공과학기술연구노동조합 제주테크노파크지부가 지난 27일 제주테크노파크 원장을 광주지방노동청에 고소했다. 이유는 고의적이고, 반복적인 부당노동행위다.
고소 건은 전임 제주테크노파크 노조 지부장이 기관장에 인사운영에 관한 메일을 보내며 불거졌다. 이 건의를 받은 기관장이 이를 메일 내용에 언급된 당사자들에 모두 공개했고, 이때문에 전 노조지부장이 이들로부터 명예훼손으로 고소당했다. 이 과정에서 유독 지부장만 2024년 근무성적평정에서 차별적으로 감점을 받았다고 노조 측은 주장했다.
권철만 노조 지부장은 "인사권을 남용해 노조 활동을 방해하고, 노조 간부에게 2차례에 걸쳐 경찰조사를 받게 하는 등 개인적인 고통을 주는 행위는 '노동조합 및 노동관계조정법 81조 위반"이라고 강조하며 :광주지방노동청의 엄정한 조사를 촉구한다"고 말했다.
관련기사
- 과기노조, ADD에 시설관리 노동자 임금 현실화 요구2026.02.02
- 과학기술계 임기만료 기관장 선발 절차 중단..."일부 월급도 못줄판"2025.11.28
- "ISD 과제 기획 출연연 자율로 해야…포스트 PBS, 시간 걸리더라도 확실하게"2025.10.23
- [속보] '패닉셀' 코스피·코스닥 8%대 폭락…동반 서킷브레이커2026.03.04