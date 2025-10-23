"ISD 과제 기획 출연연 자율로 해야…포스트 PBS, 시간 걸리더라도 확실하게"

PBS(연구과제중심제) 단계적 폐지 이후 후속 정책 추진 과정에서 정부와 연구자나 연구조직 간 소통부재가 심각하다는 지적이 제기됐다.

이와함께 수탁과제의 예산 전환 과정에서 이루어지는 과제 기획을 정부가 주도하기 보다는 출연연구기관 자율적으로 진행해야 한다는 목소리가 나왔다.

공공과학기술연구노동조합은 23일 대덕연구개발특구 기자실에서 기자간담회를 갖고 'PBS 폐지 이후 출연연 운영 개편에 대한 구성원 인식 조사' 결과를 공개했다.

23일 대덕연구개발특구 기자실에서 질의에 답변하는 최연택 공공과학기술연구노동조합 위원장.

이 조사는 과기노조 14개 지부 3천200여 조합원을 대상으로 실시됐다. 응답자는 616명, 응답률은 19.2%다.

이 조사결과에 따르면 응답자의 90.7%가 PBS 폐지 이후 후속 정책 추진에 대한 정보 제공이 없고, 의견을 제출하는 것이 불가능하다고 답했다. 또 기본 정보조차 제공받지 못했다는 응답도 56.2%나 됐다.

또 응답의 73.2%는 수탁과제 예산 전환 방식인 전략연구사업(ISD)의 정부나 국가과학기술연구회(NST) 과제 기획 보다는 출연연의 자율적인 기획 권한 부여를 선호한다고 대답했다.

과기정통부와 NST가 연구 몰입 환경 조성을 위해 추진 중인 행정지원 통합센터 설립과 관련해서는 응답자의 67.2%가 반대했다. 또 반대 의견의 77.7%는 '의견 수렴 없는 졸속 추진'이라고 답변했다.

NST 감사위원회 감가 기능 폐지 또는 대폭 개선에 대해서도 응답자의 74.4%가 찬성했고, 윤석열 정부 당시 예산 삭감에 찬성하거나 주도한 기관장에 대해서는 응답자의 75.5%가 자진 사퇴 항목에 힘을 실었다.

이외에 내부 혁신 과제로 임금이나 정년 등 기본 노동조건 개선과 연구과제 기획, 심의, 선정의 민주적 절차 도입에 대한 목소리가 높았다. 특히, 외부 변화에 대한 요구 항목에선 출연연 위상 강화를 위한 법과 제도 개선, 과기부 및 NST 통제와 지배개입 축소를 주문했다.

최연택 공공과학기술연구노동조합 위원장은 "출연연이 과기정통부 자체 예산의 절반이 넘는 5.2조 원을 쓴다. 이번 기회에 출연연을 연구개발 국가 대표로 만드는 계기가 되어야 할것'이라고 말했다.

최 위원장은 또 "파괴된 연구 생태계를 살리기 위해 출연연 역할이나 미션 등 정체성도 다시 생각해봐야 한다. 이번 기회에 시간이 걸리더라도 제대로된 포스트 PBS 체제가 구축되어야 한다"고 덧붙였다.