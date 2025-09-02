NST-출연연 11곳, 하반기 245명 채용 나서

국가과학기술연구회(NST)는 소관 과학기술분야 정부출연연구기관과 함께 2025년도 하반기 정기 공동채용 및 채용설명회를 개최한다.

공동채용은 11개 출연연이 참여한다. 연구직 182명, 기술직 23명, 행정직 33명 등 총 245명을 채용한다.

지원서는 오는 12일까지 NST공동채용 플랫폼(https://onest.recruitment.kr)에서 접수하면 된다.

NST와 정부 출연연구기관 11곳이 오는 12일까지 공개채용 지원서를 접수한다. (사진=이미지투데이)

채용기관은 NST, 생명연, KISTI, 생기원, ETRI, 국보연, 건설연, 철도연, 지자연, 원자력연, 재료연 등이다.

통합필기시험은 오는 27일 서울·대전·광주·부산에서 국가직무능력표준(NCS) 기반으로 평가한다.

한편, NST는 2025년 상반기 1회의 공동채용과 3회의 채용설명회(오프라인 2회, 온라인 1회)를 실시했다. 이를 통해 총 186명의 정규인력을 선발했다. 총 5천800명이 지원, 경쟁률은 31.18대 1이었다.