교촌, 창립 35주년 맞아 ‘교촌1991 문화거리’ 새 단장

교촌치킨을 운영하는 교촌에프앤비가 창립 35주년을 맞아 경북 구미의 ‘교촌1991 문화거리’를 새로 단장하고, 3월 한 달간 스탬프 투어와 구미 1호점 매장 이벤트 등 프로모션을 진행한다.

교촌에프앤비는 4일 “구미시와 민관 협업으로 조성한 ‘교촌1991 문화거리’에 35주년 상징성을 담은 콘텐츠를 더해 방문객 유입 확대와 지역 상권 활성화 등 상생 기반을 강화할 계획”이라고 밝혔다. ‘교촌1991 문화거리’는 교촌치킨 구미 1호점(현 교촌치킨 송정점) 일대를 관광 명소로 조성한 공간으로, 지난해 6월 처음 선보였다.

이번 리뉴얼을 통해 문화거리는 구미종합터미널에서 동아백화점 앞까지 약 500m 구간으로 정비됐다. 회사 측은 해당 구간이 구미시가 명예도로명을 부여한 ‘최초의 도로’라는 점에서 상징성이 크다고 설명했다.

교촌이 1991거리에 조성한 치맥공원

거리 구성은 5개 테마존(▲웰컴존 ▲교촌역사문화로드 ▲치맥공원 ▲교촌구미로드 ▲소스로드) 중심으로 재편됐다. 조형물·벤치·이미지월·정류장 라이팅 패널 등 시설물 곳곳에 35주년 디자인 요소와 브랜드 헤리티지를 담았다는 게 회사 설명이다. 교촌역사문화로드에는 ‘1호점 최초 배달 차량’을 재현한 프라이드 조형물과 35주년 조명박스, 트라이비전 연출이 들어갔고, 치맥공원에는 문베어 캐릭터 조형물과 조명 연출을 더했다. 소스로드는 교촌 대표 소스 3종을 시각화해 브랜드 스토리를 전달하도록 구성했다.

3월 1일부터 31일까지 진행되는 ‘교촌1991 문화거리 스탬프 투어’는 테마존 주요 스팟을 둘러본 뒤 3곳(치맥공원·교촌 전화기·교촌 프라이드)에서 인증하면 참여가 완료된다. 완주자는 구미 1호점에서 완주 인증을 하면 1호점에서 탄생한 ‘치룽지’를 선착순으로 받는다.

구미 1호점 매장 프로모션도 함께 열린다. 방문객이 구미 1호점 특화 메뉴 ‘교촌구미 플래터’를 주문하고 네이버 리뷰에 축하 문구를 남기면, 100% 당첨 스크래치 쿠폰을 증정한다. 경품은 구미 1호점 스토어 굿즈와 친환경 텀블러 등으로 구성됐다.

교촌에프앤비 관계자는 “구미 1호점과 ‘교촌1991 문화거리’는 구미 지역과 함께 성장해 온 교촌의 정체성을 보여주는 상징적 공간”이라며 “지역 대표 명소로 자리 잡을 수 있도록 다양한 이벤트를 이어가겠다”고 말했다.