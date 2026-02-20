교촌 수제맥주 문베어, ‘2026 호텔페어’ 참가

교촌치킨을 운영하는 교촌에프앤비의 수제맥주 브랜드 문베어가 ‘2026 호텔페어’ 참가를 계기로 프리미엄 호텔·리조트 대상 B2B 공략에 속도를 낸다.

교촌에프앤비는 문베어가 지난 1월 21~23일 서울 코엑스에서 열린 ‘2026 호텔페어’ 참가를 마쳤다고 20일 밝혔다. 이 행사는 호텔 산업 전반을 다루는 B2B 전시회로, 올해는 약 150개 기업이 참여했다. 문베어는 행사에서 식음료 부문에 참가해 호텔 F&B 바이어들과 접점을 넓혔다.

문베어는 라운지, 풀사이드 바, 다이닝룸 등 호텔 내 공간 특성에 맞춘 제품 제안을 내세웠다. 정통 독일식 라거부터 IPA, 스위트 에일까지 대표 5종(윈디힐 라거·문댄스 골든에일·짙은밤 페일에일·소빈블랑 IPA·모스카토 스위트 에일)을 소개하며 프리미엄 수제맥주 라인업을 강조했다.

(사진=교촌에프앤비)

기존 레퍼런스도 전면에 내세웠다. 인천 ‘홀리데이 인’의 브랜드존 ‘문베어존’ 운영을 비롯해 ‘그랜드 하얏트 서울’ 여름 시즌 협업, 제주 ‘JW 메리어트 호텔’의 가을 한정 ‘비어 페스타’ 참여, 오라카이 청계산 호텔 입점 등 주요 호텔·리조트 유통 채널 확장 사례를 바탕으로 현장 신뢰도를 높였다는 설명이다.

교촌에프앤비 관계자는 “호텔 F&B 관계자들에게 문베어의 차별화된 라인업을 각인시키고, 비즈니스 협력 체계를 공고히 하는 발판이 됐다”며 “파트너사의 프리미엄 공간에 걸맞은 미식 경험을 제안해 B2B 시장 공략을 가속화하겠다”고 말했다.