교촌 수제맥주 문베어, ‘2026 호텔페어’ 참가

교촌치킨을 운영하는 교촌에프앤비의 수제맥주 브랜드 문베어가 ‘2026 호텔페어’ 참가를 계기로 프리미엄 호텔·리조트 대상 B2B 공략에 속도를 낸다.
교촌에프앤비는 문베어가 지난 1월 21~23일 서울 코엑스에서 열린 ‘2026 호텔페어’ 참가를 마쳤다고 20일 밝혔다. 이 행사는 호텔 산업 전반을 다루는 B2B 전시회로, 올해는 약 150개 기업이 참여했다. 문베어는 행사에서 식음료 부문에 참가해 호텔 F&B 바이어들과 접점을 넓혔다.
문베어는 라운지, 풀사이드 바, 다이닝룸 등 호텔 내 공간 특성에 맞춘 제품 제안을 내세웠다. 정통 독일식 라거부터 IPA, 스위트 에일까지 대표 5종(윈디힐 라거·문댄스 골든에일·짙은밤 페일에일·소빈블랑 IPA·모스카토 스위트 에일)을 소개하며 프리미엄 수제맥주 라인업을 강조했다.
관련기사
- 교촌치킨 "앱에서 포장 주문시 10% 할인"2026.02.03
- 교촌에프앤비, 치킨업계 첫 ‘주 6일 배송’ 전국 확대2025.12.16
- 교촌에프앤비, 2분기 매출 1천261억원…‘흑자전환’2025.08.13
- ‘1991거리’서 초심을 걷다...교촌치킨 1호점 구미 가보니2025.06.23
기존 레퍼런스도 전면에 내세웠다. 인천 ‘홀리데이 인’의 브랜드존 ‘문베어존’ 운영을 비롯해 ‘그랜드 하얏트 서울’ 여름 시즌 협업, 제주 ‘JW 메리어트 호텔’의 가을 한정 ‘비어 페스타’ 참여, 오라카이 청계산 호텔 입점 등 주요 호텔·리조트 유통 채널 확장 사례를 바탕으로 현장 신뢰도를 높였다는 설명이다.
교촌에프앤비 관계자는 “호텔 F&B 관계자들에게 문베어의 차별화된 라인업을 각인시키고, 비즈니스 협력 체계를 공고히 하는 발판이 됐다”며 “파트너사의 프리미엄 공간에 걸맞은 미식 경험을 제안해 B2B 시장 공략을 가속화하겠다”고 말했다.