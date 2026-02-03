교촌치킨 "앱에서 포장 주문시 10% 할인"

교촌에프앤비는 2026년 본격적인 행보와 함께 교촌치킨앱 멤버십 고객을 위한 ‘포장 10% 할인’을 운영하며 고객 중심 경영을 강화한다고 3일 밝혔다.

연초마다 꾸준히 이어오고 있는 이번 혜택은 주문 횟수에 상관없이 포장 주문 시마다 제공되는 교촌의 대표적인 고객 감사 기획전이다.

앱을 통해 포장 주문 시 자동발급된 포장 10%할인 쿠폰을 적용하면 할인이 가능하다. 쿠폰은 1회 주문당 1매 적용되며, 주문 횟수에 제한 없이 포장 주문 시마다 사용할 수 있다.

교촌은 배달과 포장 등으로 다양해진 소비 환경 속에서 고객의 주문 방식에 따라 합리적인 혜택을 제공하는 데 주력하고 있으며, 교촌치킨앱을 중심으로 고객 접점을 지속적으로 확대해 나가고 있다.

교촌에프앤비 관계자는 “2026년에도 교촌치킨앱을 애용하는 고객들을 위한 실질적인 혜택”이라며 “앞으로도 교촌치킨앱을 통해 고객들이 일상 속에서 체감할 수 있는 혜택을 꾸준히 선보일 계획”이라고 말했다.