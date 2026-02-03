달항아리 어떠세요?...다이소, 풍수 인테리어 기획전 진행

균일가 생활용품점 아성다이소가 ‘풍수 인테리어 기획전’을 진행한다고 3일 밝혔다.

이번 기획전은 2026년 설날을 맞아 생활하는 공간에 좋은 기운을 더하거나 나쁜 기운을 막아주는 풍수 개념을 적용한 상품으로 기획해, 달항아리, 호리병, 부적 아이템 등 총 30여 종을 선보인다.

먼저 풍요로움을 상징하는 ‘달항아리’를 준비했다. 보름달을 닮은 유려한 곡선미가 인상적인 ‘유광 달 항아리 인테리어 오브제’는 유광 마감으로 표면에 은은한 광택이 흐른다. 선반이나 탁자 위에 두면 그 잔잔한 빛이 공간에 스며들어 분위기를 더욱 기품 있게 만들어 주고, 생화를 넣거나 디퓨저 홀더로 활용하기도 좋다. ‘달항아리 휴지 케이스’는 심지 제거 없이 고정대만 끼우면 바로 편리하게 사용할 수 있고, ‘복맞이 점착 메모지 70매입 달항아리’는 길운을 가져다줄 것 같은 달항아리 모양 디자인으로 복의 상징성을 표현했다. 붙였다가 떼기 좋은 점착 타입으로 끈적임이나 자국을 남기지 않아 깔끔하게 사용할 수 있다.

주둥이가 좁아 나쁜 기운을 막고 넓은 몸통으로 재물을 모은다는 의미를 담은 ‘호리병’도 선보인다. ‘미니어처 오브제 낮은 호리병’은 손수 새긴 듯 고급스러운 문양이 포인트다. 둥근 실루엣 속 돋보이는 섬세한 문양과 깨끗한 백색이 공간에 단아한 멋을 주는 인테리어 소품이다. 진열장이나 선반 등에 장식해 다른 미니어처 오브제와 함께 차분하고 기품 있는 분위기를 연출한다. ‘미니어처 오브제 낮은 둥근 사선형 호리병’은 비스듬한 병목의 특색을 지녀, 공간에 연출만 해도 한층 정갈해진 분위기를 경험할 수 있다. ‘미니어처 오브제 티포트 모양 오브제’는 잔잔한 물결 문양이 인상적인 찻주전자로 손바닥만한 크기의 앙증맞은 손잡이와 탐스러운 곡선형의 주둥이 디테일이 매력적이다.

액운은 막고 행운을 기원하는 의미를 담은 ‘부적아이템’을 마련했다. ‘행운 DIY 부적 만들기 세트’는 취업이나 졸업, 복권 등 상황에 어울리는 다채로운 부적을 제작할 수 있다. 다양한 오브제와 감동적인 문구로 부적을 꾸밀 수 있는 스티커와 2가지 디자인의 카드로 구성했다. ‘사주 부적 종이 북마크 10매입’은 오행 상징물 모양과 부적 컨셉으로 구성한 각양각색 디자인의 책갈피다. 묶어서 사용할 수 있는 끈이 포함되어 책 선물 시 특별함을 더해준다. ‘복맞이 렌티큘러(Lenticular, 각도에 따라 다르게 보이는 기법) 부적 10매입’은 보는 방향에 따라 변하는 일러스트가 귀여운 상품으로, 지갑이나 카드 케이스에 보관하기 좋은 크기다. 부적, 복권, 복주머니 등 행운을 가져다줄 것 같은 디자인으로 뒷면에는 직접 메시지를 쓸 수 있어 소중한 이에게 의미를 담아 선물하기 좋다.

이 외에도 재물을 부른다고 알려진 해바라기와 부엉이 상품도 판매한다. 보기만 해도 행복지수가 올라가는 햄스터와 화사한 해바라기꽃 디자인의 ‘해바라기 햄스터 스티커 4매입’은 커다란 해바라기꽃을 든 햄스터와 해바라기씨를 먹는 햄스터, 앙증맞은 미니 햄스터까지 쓰기 아까울 정도로 귀엽고 깜찍하다.

몽글몽글한 구름과 다양한 크기의 해바라기꽃 스티커가 함께 구성되어 더욱 활용도가 높다. ‘부엉이 자석 풍경’은 복과 재물을 의미하는 부엉이 자석과 방울 끝에 출세나 성장을 상징하는 물고기 디자인의 풍경이다. 뒷면의 자석을 문에 붙여주면 여닫을 때마다 청아한 소리와 함께 기쁜 일이 생길 것만 같은 예감을 선사한다. 현관문이나 창문, 냉장고 등에 붙여도 좋고, 소중한 이에게 행운을 주는 선물로 전하기도 좋다.

아성다이소 관계자는 “2026년 설날을 맞아 복을 불러오는 풍수 인테리어 상품을 다양하게 준비했다”며 “설날 소망과 행운을 담은 상품들과 함께 원하는 것을 모두 이루시길 바란다”라고 말했다.