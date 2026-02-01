이마트, 굿즈 결합 주류 선물세트 인기...각인 서비스도 제공

이마트가 쇼핑의 재미를 더한 차별화된 주류 선물세트를 선보이며 설 명절 기간에도 ‘와인·위스키 성지’로 자리매김하고 있다.

이마트는 지난해 12월 26일부터 올해 1월 29일까지 35일간 사전예약으로 판매한 주류 선물세트 매출이 지난해 설 동기간 대비 20% 신장했다고 1일 밝혔다. 주류 선물세트는 지난 2024년, 2025년 설에 이어 3년 연속 신장 추세를 보이고 있다.

이마트가 설 명절을 맞아 재미와 의미를 모두 담은 단독 운영 주류 상품 및 프로모션을 확대한 것이 고객들의 호응을 이끌어내고 있는 것으로 풀이된다.

이마트 주류 선물세트

먼저, 이마트앱 ‘와인그랩’을 통해 편리하게 만나볼 수 있는 단독 상품이 인기를 끌고 있다. 와인그랩은 이마트앱에서 주류를 주문한 후 가까운 이마트·트레이더스 매장에서 원하는 날짜에 픽업하는 스마트오더 서비스이다.

이마트는 와인그랩 대표 상품으로 ‘1865 카카오 골프백 기획 세트 2종(각 4만4,000원/750ml/칠레산)’을 대형마트 중 단독 판매하고 있다.

‘18홀에 65타’라는 의미로 해석되며 골프 애호가 사이에서 유명한 와인에 ‘라이언’, ‘춘식이’ 등 캐릭터가 그려진 골프백 모양의 와인 케이스를 더한 선물세트이다. 합리적인 가격에 와인과 귀여운 굿즈를 함께 선물할 수 있어 이마트 와인 선물세트 약 250종 중 매출 순위 10위 안에 드는 등 인기를 끌고 있다.

위스키 선물세트 중에서는 병오년 새해를 맞아 출시된 ‘말띠 에디션’ 상품들이 눈에 띈다. 최근 위스키 시장에서는 각 해의 띠를 디자인 등에 반영한 상품이 트렌드로 자리 잡고 있다. 한 해를 특별하게 기념하는 의미가 있어 선물 및 수집 가치가 높기 때문이다.

이마트는 이러한 트렌드에 맞춰 다양한 ‘말띠 에디션’ 위스키 선물세트의 물량을 지난해 설 대비 2배가량 확대하여 판매하고 있다.

위스키 선물세트 중 가장 인기 있는 상품인 ‘조니워커 블루 말띠 에디션(36만9,800원/750ml/영국산)’은 이마트·트레이더스 통합매입을 통해 해당 상품 전체 물량 중 절반에 육박하는 압도적인 물량을 확보했다.

와인그랩을 통해서는 ‘글렌알라키 13년 말의 해 에디션(24만9,800원/700ml/영국산)’을 선보였다. 두 상품은 지난해 설 ‘뱀띠 에디션’ 동일 상품 대비 매출이 각 12%, 54% 신장하며 위스키 세트 신장을 견인하고 있다.

주류 선물세트 구매 경험까지 업그레이드하는 프로모션도 눈에 띈다. 전국 트레이더스 매장에서는 ‘조니워커 블루(25만9,800원/750ml/영국산)’, ‘조니워커 블루 말띠 에디션’ 선물세트 구매 시 각인 서비스를 무료로 제공한다.

관련기사

‘새해 복’, ‘성공 기원’ 등 메시지를 담은 시안을 고른 후 이름이나 이니셜을 새길 수 있어, ‘세상에 하나뿐인 위스키’를 선물하거나 소장하려는 고객들의 발길이 이어지고 있다.

이마트 백민 주류 바이어는 “차별화된 와인·위스키 선물세트에 색다른 쇼핑 경험까지 더하기 위해 노력했다”며 “이마트만의 바잉 파워와 노하우로 특별한 상품을 합리적인 가격에 판매하니, 많은 고객들이 주류 선물세트로 마음을 전하시기 바란다“고 말했다.