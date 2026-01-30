KT알파 기프티쇼 비즈 "기업 모바일 상품권, 브랜딩 수단 진화"

KT알파(대표 박승표)가 운영하는 기업 전용 모바일 상품권 대량발송 서비스 ‘기프티쇼 비즈’가 ‘붉은 말의 해’인 2026년 모바일 상품권 트렌드 키워드 ‘H.O.R.S.E’를 29일 공개했다.

‘H.O.R.S.E’는 ▲고객 반응을 이끌어내는 장치(Hooked Trigger) ▲폭넓은 상품 선택권(Open Choice) ▲한층 강화된 브랜드 경험(Reinforced Branding) ▲연속성 있는 서비스(Seamless Platform) ▲다양한 유효기간(Elastic Expiration)을 의미한다.

이는 기업의 모바일 상품권 활용 흐름이 단순한 선물의 수단을 넘어, 고객의 참여를 이끌고 기업의 메시지와 가치를 전달하는 브랜딩 수단으로 진화했음을 시사한다.

Hooked Trigger : 고객 반응을 이끌어내는 장치

최근 오픈 API 기반 자동 발송이 보편화되면서 모바일 상품권은 단순히 보상의 개념이 아닌, 고객의 참여를 유도하는 ‘반응형 장치'로 진화하고 있다. 이벤트 참여, 구매 완료, 상담 신청 등 다양한 조건에 맞춰 모바일 상품권이 자동 발송되면서 기업은 이벤트 운영 부담을 줄이고 마케팅 실행 속도를 높일 수 있다. 실제로 기프티쇼 비즈에서는 지난해 전체 기업 고객 중 약 14%가 오픈 API를 활용해 프로모션 및 이벤트에 모바일 상품권을 활용한 것으로 나타났다.

오픈 API는 모바일 상품권 플랫폼의 기능과 정보를 누구나 개발할 수 있게 공개한 인터페이스로, 각 기업의 특성 및 환경에 맞춰 발송 구조를 직접 구현할 수 있도록 한다.

기프티쇼 비즈 올해 모바일 상품권 트렌드 공개

Open Choice : 폭넓은 상품 선택권

고객 모두를 만족시키기 위해 상품 선택의 중요성도 커지고 있다. 하지만 고객의 취향이 세분화되면서 하나의 상품으로 모두를 만족시키는 데에는 한계가 있다. 지난해 기프티쇼 비즈에서 5대 유통사(신세계·현대·이마트·농협·홈플러스) 중 선택해 사용할 수 있는 ‘통합상품권’과 카테고리에 상관없이 원하는 상품을 직접 선택할 수 있는 ‘선택형 쿠폰’이 기업 고객들의 많은 사랑을 받았다. 선택형 쿠폰의 경우 전년 대비 발송량이 약 102% 증가했다. 선물 받는 이의 상품 선택권을 넓혀 고객 만족도와 이벤트 효율을 극대화할 수 있다.

Reinforced Branding : 한층 강화된 브랜드 경험

모바일 상품권은 기업의 이벤트나 캠페인을 기억하는 마지막 접점이다. 단순한 선물이 아닌 기업의 브랜드 스토리와 가치를 자연스럽게 전달할 수 있는 새로운 형태로 확장되고 있다. 기프티쇼 비즈는 지난해 11월 업계 최초 RCS(Rich Communication Services, 차세대 문자 서비스) 기반의 메시지 카드 기능을 선보였다. 기업은 메시지 카드 상단의 멀티미디어 영역을 활용해 텍스트, 이미지, 링크 버트 등을 담아 자유롭게 구성할 수 있으며, 기업 이미지에 맞는 메시지 카드를 선택해 브랜드가 전하고자 하는 메시지와 감성을 선물과 함께 전할 수 있다.

Seamless Platform : 연속성 있는 서비스

모바일 상품권이 이벤트 경품으로 보편화되면서, 하나의 플랫폼에서 이벤트 생성부터 참여자 관리, 당첨자 추첨, 쿠폰 발송, 결과 관리까지 한 번에 운영할 수 있는 서비스가 새로운 기준으로 자리잡고 있다. 기프티쇼 비즈는 지난해 12월, 업계 최초로 ‘당첨자 추첨기’ 기능을 도입해 당첨자 추첨부터 경품 발송까지 전 과정을 한번에 지원하는 구조를 구현했다. 이러한 연속성 있는 서비스는 기업 담당자의 실질적인 업무 부담을 줄이는 한편, 이벤트 운영의 효율과 성과를 동시에 높일 수 있다.

Elastic Expiration : 다양한 유효기간

이벤트 목적과 상황에 따라 유효기간을 유연하게 활용하고자 하는 기업 담당자의 수요가 늘고 있다. 참여 직후 반응이 중요한 이벤트의 경우, 유효기간을 짧게 설정해 고객의 행동을 빠르게 유도하고, 금액대가 높거나 프리미엄 성격의 모바일 상품권은 비교적 넉넉한 유효기간을 적용해 고객의 심리적 부담감을 줄이는 식이다. 기프티쇼 비즈는 이러한 고객 니즈를 반영해 최소 15일부터 최대 180일까지 선택 가능한 유효기간 옵션을 제공하며, 이벤트 목적에 맞는 발송을 지원한다.

KT알파 이석훈 G커머스사업부문장은 “모바일 상품권은 이제 단순한 선물이 아닌, 고객의 참여를 이끌고 기업의 메시지를 전달하는 중요한 수단으로 자리잡고 있다”라며, “기업 고객이 다양한 상황과 목적에 맞게 모바일 상품권을 효율적으로 활용할 수 있도록 서비스 경쟁력을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.