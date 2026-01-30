요기요 "요아정 주문 수 50%↑...할인효과 톡톡"

요기요는 지난 26일부터 요아정(요거트 아이스크림의 정석)주문 수가 약 50% 이상 증가하는 등 가시적인 성과를 거두고 있다고 30일 밝혔다.

요아정은 커스터마이징 요거트 아이스크림을 중심으로 최근 두바이 쫀득 쿠키부터 두바이 딸기 초코가나슈, 빠삭 리치초코 두바이의정석 등 메뉴를 선보이며 디저트 소비 트렌드를 이끌고 있다.

이번 제휴를 통해 요기요 앱 내 전국 요아정 매장에서 배달 및 포장 주문이 가능해졌으며, 제휴 초기부터 전국 단위의 대규모 매장이 참여해 고객 접점을 빠르게 확대했다.

특히 요기요 앱에서 요아정 메뉴를 주문할 경우, 신규 입점 기념 2천원 할인쿠폰과 2천원 즉시할인이 적용돼 최대 4천원의 할인 혜택을 받을 수 있다. 이러한 혜택이 더해지며 강추위 속에서도 디저트 주문 수요가 크게 늘어, 제휴 효과가 빠르게 나타나고 있다는 분석이다.

요기요 관계자는 “요아정과의 제휴는 디저트 카테고리 강화 전략의 일환으로, 실제 주문 수 50% 이상 증가라는 성과로 이어지고 있다”며 “추운 날씨에도 아이스 아메리카노를 찾는 디저트 문화가 아이스크림 시장에도 적용되고 있는데, 오프라인 매장을 찾아가 구매할 필요 없이 배달앱을 통해 따뜻한 실내에서 간편하게 맛볼 수 있는 것이 프로모션 성공 비결”이라 말했다.