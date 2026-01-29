리멤버, 지난해 채용 트렌드 분석...K뷰티 기업 러브콜 가장 많아

불황 속 채용 시장이 전반적으로 위축된 가운데, K-뷰티 기업들은 오히려 핵심 경력직 인재 영입에 공격적으로 나선 것으로 나타났다.

리멤버앤컴퍼니(각자대표 최재호, 송기홍)는 29일 지난해 자사 플랫폼 내 기업들로부터 가장 많은 스카웃 제안을 받은 ‘상위 10% 인재’들에게 집중된 기업들의 제안 데이터를 심층 분석해 ‘2025 기업 채용 트렌드’를 발표했다.

이번 분석은 채용 공고가 아닌 기업이 인재에게 직접 제안을 보내는 스카웃 데이터를 기반으로 했다. 일반 채용 데이터는 단순 인력 수급까지 혼재돼 있어 시장의 질적 변화를 읽어내는 데 한계가 있다. 이에 리멤버는 기업의 실질적인 성장세와 미래 전략을 명확히 보여주는 핵심 지표를 기반으로 기업들의 핵심 인재 수요를 심층적으로 파악하고자 이번 분석을 진행했다.

리멤버, 2025 기업 채용 트렌드 공개

데이터 분석 결과, 극심한 경기 침체로 기존 채용 시장을 견인하던 기업들이 ‘숨 고르기’에 들어간 반면, K-뷰티 기업들은 지난해 공격적으로 핵심인재 영입에 나선 것으로 나타났다. 실제로 상위 10% 인재들에게 도착한 스카웃 제안을 분석해 보면, 전체의 16%가 뷰티 관련 기업인 것으로 확인됐다. 이는 단일 산업으로는 이례적으로 높은 비중이다. 기존에 경력직 스카웃 채용 시장을 주도하던 IT, 소비재 산업 군과 어깨를 나란히 하며 ‘채용 시장의 메이저리그’로 진출했다는 평가다.

특히, K-뷰티 기업들의 러브콜은 현재의 성장을 넘어 글로벌로 영토를 확장하고 판을 키워 나갈 ‘시장 개척자’들에게 집중됐다. 실제 이들이 보낸 제안을 직무별로 분석한 결과, ▲영업(30%) ▲마케팅(27%) ▲유통∙MD(13%)로 시장 확장을 주도하는 직무가 전체 제안의 70%에 달하며 압도적인 비중을 기록했다.

이는 불황 속에서도 K-뷰티 기업들이 글로벌 수출 호조를 발판 삼아, 확실한 성장 승부수를 띄우기 위해 ‘검증된 경력직 인재 영입’에 나선 것으로 풀이된다. 리멤버는 이를 두고 브랜드 파워 제고와 현지 판로 개척으로 ‘질적 성장’을 꾀하려는 기업들의 전략적 의도가 투영된 결과라고 분석했다.

폭발적인 성장세만큼이나 속도전이 중요해지면서, 기업들의 선택은 빠르게 현장 투입이 가능한 ‘실무 중심 인재’에 쏠렸다. K-뷰티 기업의 스카웃 제안 데이터를 연차별로 분석한 결과, 실무의 핵심 주축인 ▲5~8년차(과장급)에게 전체 제안의 과반인 52%가 집중됐다. 이어 트렌드에 민감하고 발 빠르게 대응할 수 있는 ▲1~4년차(주니어)가 30%로 뒤를 이었고, 조직을 체계화하고 리딩 할 수 있는 ▲9~12년차(팀장급)도 16%를 차지했다. 이는 트렌드 주기가 짧고, 민감도가 높은 뷰티 산업의 특성상 빠른 실무 투입을 통해 성과를 견인할 수 있는 연차를 선호하기 때문인 것으로 풀이된다.

K-뷰티 인재 블랙홀 현상은 전문가를 활용하는 헤드헌팅 시장에서도 포착됐다. 리멤버 헤드헌팅 그룹의 지난해 채용 데이터를 교차 분석한 결과, K-뷰티 기업은 ‘헤드헌팅 주요 산업군 TOP3’에 진입하며 성장 저력을 과시했다. 직접 스카웃 제안은 물론이고 전문 헤드헌팅을 활용해 전방위 인재 확보에 나선 것으로 보인다.

관련기사

눈에 띄는 점은 헤드헌팅 역시 ‘성장과 확장’을 위한 직무에 집중됐다는 점이다. 실제 K-뷰티 기업들의 의뢰 비중 역시 ‘영업’이 가장 많았는데, 그중에서도 ‘해외영업’ 비중이 높았다. 그 뒤를 이어 마케팅과 유통∙MD가 차지했다. 이는 기업들이 가용할 수 있는 모든 채널을 동원해 브랜딩과 글로벌 채널 확장을 주도할 인재 영입을 시도하고 있음을 시사한다. 이들이 성장 모멘텀을 놓치지 않기 위해 ‘검증된 매출 견인 인재’를 확보하고자 총력전을 펼치고 있는 것이다.

리멤버 데이터 인텔리전스팀 전민석 팀장은 "기업의 스카웃 데이터는 단순 공고 채용과 달리 기업 경영 과제와 미래 전략이 담겨 있어 산업의 변화를 가장 민감하게 감지할 수 있는 선행 지표”라면서 “이번 데이터는 K-뷰티 기업들이 지난해 선전을 발판 삼아, 외형 확장을 넘어 글로벌 시장 장악을 위한 ‘질적 성장’을 준비하는 단계로 태세를 전환했음을 보여준다”라고 분석했다.