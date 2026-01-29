클라썸, 대학 AX 전환 성공 지원

대학가에 AX(AI Transformation)가 빠르게 확산되는 가운데, 단순히 AI를 도입하는 수준을 넘어 학교에 맞는 데이터와 운영 체계를 갖춘 대학만이 실질적 성과를 만들어내는 단계로 접어들고 있다.

클라썸(대표 이채린, 최유진)은 이러한 흐름 속에서 AI 학사 상담 시스템 ‘클라썸 커넥트(Connect)’를 기반으로 대학 AX 전환의 현실적인 첫걸음을 지원하고 있다고 29일 밝혔다.

최근 대학 현장은 무전공 확대, 학사 제도 개편, 입학 경쟁 심화 등으로 학사∙행정 환경이 복잡해지면서 상담과 행정 체계 전반을 AI로 고도화하려는 수요가 확대되고 있다. 다만 대학 AX는 단순한 기술 적용만으로 성과를 내기 어려운만큼, 이를 뒷받침할 기반과 운영 구조를 선제적으로 갖추는 것이 핵심 과제로 부상하고 있다.

[이미지] 클라썸 커넥트

클라썸에 따르면 커넥트 도입은 2025년 상반기 대비 하반기에 4배 이상 증가했으며, 특히 2026년 1월 한 달 동안 확정된 도입 건수는 지난해 전체 도입 건수의 절반을 이미 넘어 선 것으로 나타났다. 대학 AX 추진이 본격화되는 가운데, AI 기반 상담 시스템을 중심으로 한 실질적 적용이 빠르게 확산되고 있음을 보여주는 대목이다.

클라썸은 대학 AX를 성공적으로 추진하기 위해서는 단순히 AI를 적용하는 것이 아니라, 학교에 맞는 기술과 운영 체계를 함께 갖추는 것이 중요하다고 강조한다. 실제 도입 사례를 분석한 결과, 대학 AX의 출발점으로는 ▲학내 데이터 정비 ▲시스템 간 매끄러운 연동 ▲운영 인력 및 역할 체계 구축 등 3대 선결 조건이 핵심으로 나타났다.

이 같은 기반을 갖춘 대학들은 클라썸 커넥트를 통해 일반 학생의 학사 및 입학 문의부터 내부 교직원의 행정 문의까지 다양한 영역에서 AX의 첫 단계를 안정적으로 추진하고 있다. 학사 제도 변화에 따른 상담 수요 증가에 대응하는 것은 물론, 신입생 문의부터 다국어 지원을 통한 외국인 유학생 상담까지 폭넓게 지원하고, 복잡한 내부 행정 문의 자동화를 통해 대학 운영 전반을 효율화하고 있다.

성과 데이터도 축적되고 있다. 클라썸 커넥트 이용 데이터에 따르면 전체 문의 건수는 약 4만 건에 달했으며, 이 중 관리자가 답변을 검토 완료한 문의는 전체의 약 74% 수준으로 나타났다. 특히 검토 완료된 문의 가운데 관리자 추가 답변 없이 AI 응답만으로 상담이 마무리된 사례도 약 80%에 달하는 것으로 집계됐다.

클라썸 관계자는 “대학 AX는 기술을 단순히 적용하는 것을 넘어, 학교 운영 체계 전반을 혁신하는 과정”이라며 “검증된 파트너와 함께 AI 상담 시스템을 기반으로 성공적인 첫 발을 내딛는 대학들이 향후 AX 전환을 안정적으로 확장해 나갈 수 있을 것”이라고 전했다.