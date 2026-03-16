정부, '에이전틱AI 얼라이언스' 막바지 담금질…분과 줄이고 외연 확대

과학기술정보통신부와 한국지능정보사회진흥원(NIA)이 추진 중인 인공지능(AI) 에이전트 분야 연합체가 분과 구성을 손질하고 출범 막바지 정비에 들어갔다.

16일 정부와 업계에 따르면 NIA는 기존 5개 분과로 기획했던 '에이전틱AI 얼라이언스'를 4개 분과 체제로 조정했다. 이르면 3~4월 공식 출범을 목표로 준비 작업을 이어가고 있다. 과기정통부는 지난달 중 발족을 목표했으나, 분과 구성 조정과 참여 기관 확대 등 막바지 작업이 길어지면서 일정이 다소 지연됐다.





출범 준비 과정에서 분과 구성도 변화가 생겼다. 5개 분과 중 하나로 포함됐던 거버넌스 분과가 빠지면서 ▲산업 ▲기술 ▲생태계 ▲안전·신뢰 등 4개 분과 체제로 재편됐다. 실무 효율성을 높이고 현장 수요에 기민하게 대응하기 위한 조치라는 게 NIA 측 설명이다.

과학기술정보통신부 (사진=뉴스1)

참여 규모도 당초 예상을 웃도는 수준으로 불어났다. 1차 모집 당시엔 AI 관련 기업만을 대상으로 했으나 2차 추가 모집을 통해 대학·연구소·정부 기관 등으로 참여 범위를 대폭 넓혔다.

그 결과 현재까지 200여 개 기업·기관이 참여 의사를 밝힌 상태다. 얼라이언스가 민간 주도 협의체를 표방하는 만큼, 산학연관 전방위로 외연을 넓혀 국내 AI 에이전트 생태계의 구심점 역할을 하겠다는 구상이다.

얼라이언스의 핵심 과제는 급성장하는 AI 에이전트 서비스 시장에서 국내 기업들이 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있도록 유통·거래 표준을 선제적으로 마련하는 것이다. 데이터 표준화와 수익 배분 모델 등 현장 기업들이 공통으로 직면한 실무적 고민을 민관이 함께 풀어가겠다는 취지다.

이진수 과기정통부 인공지능기반정책관은 앞서 "서비스 유통이나 거래 표준화가 시급하다는 판단 아래 얼라이언스 구성을 논의 중"이라고 밝혔다.

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분과별 운영 기관은 이미 지정된 상태지만 분과장 선임 등 세부 조직 구성은 마무리되지 않았다. 운영 방식과 역할 분담 등 구체적인 활동 계획도 출범식 이후 논의를 거쳐 최종 확정될 예정이다.

NIA 관계자는 "출범 전 막바지 구성 정리 단계"라며 "분과별 세부 운영 방안을 포함한 구체적인 활동은 출범식 이후 본격화될 것"이라고 말했다.