민희진 변호인 "어도어와 뉴진스 복귀·합의 계속 시도했다"

민희진 전 어도어 대표 측이 ‘뉴진스 탬퍼링’(전속계약 위반 유도) 의혹을 둘러싼 일부 보도가 사실과 다르다며 관련 녹취·메신저 내용을 공개했다. 또한 ‘민희진이 뉴진스를 데리고 나가려 했다’는 프레임이 확산됐지만, 오히려 하이브·어도어와 합의를 통해 복귀를 모색하던 흐름이었다고 주장했다.

민 전 대표 법률대리인인 법무법인 지암 김선웅 변호사는 28일 서울 종로구 교원종각빌딩에서 열린 기자회견에서 템퍼링 의혹을 부인하며 다보링크 주가 조작 공모 세력이 민 전 대표를 이용하려고 했다고 주장했다.

9월 협상 시도 경위 설명…“탈어도어 논의 없었다”

김 변호사는 핵심 경위로 2024년 9월 전후 상황을 제시했다. 김 변호사에 따르면 2024년 9월 9일 뉴진스 멤버 가족 중 큰아버지로 지칭된 인물이 민 전 대표에게 연락해 “하이브 측과 타협 결과를 가져와 보겠다”는 취지로 접근했다.



이 큰아버지는 하이브 핵심 경영진과 친분이 있는 듯한 메시지를 전달하며 소통 창구 역할을 자처했고, 민 전 대표는 “풋옵션도 포기할 테니 정상화 합의 의견을 전달해달라”는 취지로 협상 진행을 요청했다고 김 변호사는 설명했다. 민 전 대표가 당시 탈어도어가 아닌, 복귀와 정상화를 전제로 움직였다는 주장이다.

김 변호사는 9월 19일 전후부터 큰아버지가 ‘박정규’라는 인물을 거론하며 “하이브와 합의를 이끌 묘안이 있다”는 식으로 민 전 대표에게 접근했다고 밝혔다.

큰아버지를 못믿은 민 전 대표가 9월 28일 이재상 하이브 대표와 직접 면담을 진행했는데, 이 자리 말미에 이 대표가 돌연 “테라사이언스, 다보링크를 아느냐”고 물으며 “작전 세력, 주식시장 교란” 등을 언급했다는 녹취를 공개했다.

“주가 부양 이용 시도”…행사 압박·루머 확산 정황 공개

김 변호사는 “그 다음 날(9월 29일) 큰아버지가 찾아와 박정규와의 통화 내용을 들려주며 ‘10월 26일 해외 주요 인사가 방문하는 행사’를 거론, 방시혁 의장을 압박해 합의를 끌어낼 수 있다는 식의 이야기를 했다”고 주장했다. 큰아버지가 “테라는 박정규, 다보링크는 자신이 대주주로 있는 회사”라는 취지로 설명했다는 주장도 내놨다.



민 전 대표 측은 9월 30일 민 전 대표가 큰아버지·박정규와 약 1시간가량 만났지만, 일부 보도처럼 '뉴진스 탈취 계획'이나 '50억원 투자', '테라·다보링크 인수' 같은 논의는 없었다고 선을 그었다.

김 변호사는 “박정규는 주로 10월 26일 컨퍼런스 참석을 요구하며 알 수 없는 이야기를 반복했다”며 “민 전 대표는 이들의 의도를 강하게 의심하게 됐고, 이후 행사 참여 요구도 명확히 거절하고 차단했다”고 했다.

또 민 전 대표 측은 10월 2일경 민 전 대표가 지인을 통해 테라사이언스·다보링크의 실체를 알아봤고, 이후 민 전 대표나 뉴진스를 주가 부양에 이용하려 한 것 아니냐는 의심을 하게 됐다고 주장했다.

그럼에도 10월 25일 무렵까지 큰아버지 측이 행사 참석을 거듭 요구했으나, 민 전 대표가 “정치권 연루 우려, 대표이사도 아닌데 상을 받는 부적절성, 탬퍼링 의혹을 더 받기 싫다”는 취지로 거절했다는 메시지도 제시했다.

민 전 대표 측은 이 과정에서 루머가 확산되자 2024년 12월 5일 입장문을 발표하게 됐다고 설명했다. 아울러 2024년 11월 7일 다보링크 공시를 언급하며, 큰아버지가 한때 사내이사 후보로 공시됐다가(임시주총 소집 공고) 이후 정정되며 후보에서 빠졌다는 대목을 들어 “이용 가치가 사라지자 정리된 것”이라는 해석을 내놨다.

또 김 변호사는 “민 전 대표가 박정규를 만난 장면을 디스패치가 어떻게 알고 촬영했는지, 누가 연락했는지 되묻고 싶다”면서 “자본시장 교란 세력이 언론을 어떻게 이용했는지 수사기관이 수사해 달라”고 촉구했다. 나아가 “이 과정에서 이득을 본 집단이 있다면, 어도어와 민 전 대표 간 주주계약 분쟁을 벌이는 하이브일 수 있다”는 취지의 주장도 했다.

민 전 대표 측은 “이번 기자회견은 어도어 측 소송과 맞물려 확산된 ‘뉴진스 탬퍼링’ 의혹의 사실관계를 바로잡기 위한 것”이라며 “민 전 대표는 당시 어도어 복귀와 합의를 계속 시도했고, 테라사이언스·다보링크와의 과거 관계나 투자 모의는 없었다”고 재차 강조했다.