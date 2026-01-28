CGV "경기 컬처패스로 경기도민 영화 1만원 할인 받으세요"

6천 원 또는 1만 원 할인 쿠폰 제공

인터넷입력 :2026/01/28 10:55

안희정 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

CGV는 경기도 및 경기관광공사가 추진하는 ‘경기 컬처패스’ 사업에 2년 연속 참여하며, 경기도민을 위한 영화 및 문화 콘텐츠 관람 혜택을 한층 확대한다고 28일 밝혔다. 

‘경기 컬처패스’는 경기도민의 문화 향유 기회를 넓히기 위해 마련된 문화소비 지원 사업으로 CGV는 지난해 시범사업에 참여한 데 이어 올해도 사업에 참여하며 보다 폭넓은 혜택을 제공한다.

특히 CGV에서만 경험할 수 있는 차별화된 콘텐츠에 대한 할인을 선보인다. SCREENX, 4DX 등 기술특별관은 물론, 야구 등 스포츠 생중계와 콘서트 실황영화 등 영화 외 콘텐츠까지 할인 적용 대상에 포함돼 영화 관람을 넘어선 다채로운 문화 경험을 합리적으로 즐길 수 있다.

CGV X 경기 컬처패스

지원 규모도 대폭 확대됐다. 경기 컬처패스 1인당 연간 지원 한도는 기존 2만 5천 원에서 6만 원으로 상향됐으며, CGV에서 영화 관람 시 6천 원 또는 1만 원이 할인이 지원된다.

관련기사

혜택은 ‘경기 컬처패스’ 앱을 통해 제공된다. 앱 다운로드 후 회원가입 및 경기도민 인증을 완료하면 CGV 할인 쿠폰을 즉시 발급받을 수 있으며, 발급된 쿠폰번호를 CGV 모바일 앱에서 예매 시 적용하면 된다. 할인 쿠폰은 전국 CGV에서 사용 가능하다. 관련 자세한 내용은 CGV 모바일 앱 이벤트페이지에서 확인할 수 있다.

CJ CGV 이수화 B2B사업팀장은 “지난해에 이어 올해도 경기 컬처패스 사업에 참여해 경기도민에게 폭넓은 문화 혜택을 제공하게 됐다”며 “CGV에서 만나볼 수 있는 특별관과 다양한 콘텐츠를 통해 영화 이상의 문화 경험을 합리적인 혜택으로 즐기길 바란다”고 말했다. 

안희정 기자hjan@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
CGV 컬처패스 콘텐츠 모바일

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

트럼프, 관세 인상 발언 하루만에 "한국과 해결책 마련"

'큰손' 애플도 백기...삼성·SK, 아이폰용 LPDDR 가격 인상

타는 목마름으로 우주와 생명, 한살림을 노래하다

정부의 '쿠팡 때리기'...알리·테무·쉬인 밀어주기라고?

ZDNet Power Center