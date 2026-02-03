번개장터, 신년맞이 ‘번개 신년장’ 개최

번개장터(공동대표 강승현·최재화)가 새해를 맞아 대규모 프로모션 ‘번개 신년장’을 진행한다고 3일 밝혔다. 이번 행사는 사용자가 지난 한 해 동안 사용하지 않았던 물건을 정리하고, 그 수익으로 올해의 새로운 취향을 발견할 수 있도록 기획된 신년 캠페인이다.

번개장터는 이번 프로모션의 핵심 혜택으로 ‘총 3억 원 규모의 정리 지원금’을 마련했다. 새해 단골 목표인 ‘미니멀 라이프’를 실천하려는 이용자들에게 실질적인 혜택을 제공함으로써 중고 판매의 즐거움을 극대화한다는 전략이다. 오는 2월 8일까지 진행되는 이벤트 기간 내에 사용자가 1만 원 이상의 상품을 판매 완료할 때마다 건 당 1,000원의 번개포인트를 지급하며, 최대 5만원까지 지원금을 받을 수 있어 정리가 수익으로 연결되는 특별한 경험을 선사한다. 특히 생애 첫 판매를 완료한 이용자에게는 3,000원의 축하 지원금을 추가로 제공해 중고 거래 시작을 응원한다.

판매 혜택 뿐 아니라 새해 쇼핑을 즐기는 이용자들을 위한 혜택도 풍성하다. 번개장는 행사 기간 동안 모든 사용자에게 매일 1회 참여 가능한 ‘100% 당첨 랜덤 세뱃돈’ 이벤트를 통해 최대 1만원 상당의 번개포인트를 무작위로 증정한다. 당첨된 포인트는 즉시 거래에 사용할 수 있어 구매 부담을 낮췄다. 또한 ▲남성/여성 의류 ▲가방/지갑 ▲디지털 ▲쥬얼리 ▲시계 ▲스포츠·레저 ▲스타굿즈 ▲키덜트 등 번개장터에서 가장 활발하게 거래되는 인기 카테고리 9종을 선정해, 카테고리별로 특화된 ‘신년장 쿠폰팩’을 일괄 배포한다.

이와 함께 번개장터는 지난 2025년 한 해 동안의 거래 데이터를 결산한 ‘2025 내것찾기 어워즈’를 공개했다. 연간 2,605번의 구매를 기록한 유저에게 수여하는 ‘무해한 FLEX 상’, 특정 브랜드만 고집한 유저를 위한 ‘취향 소나무 상’ 등 재치 있는 시상을 통해 중고 거래를 하나의 취향 표현이자 문화 콘텐츠로 확장한 번개장터만의 독특한 문화를 조명했다.

번개장터 관계자는 “새해의 시작과 함께 지난 해의 묵은 짐을 정리하고 새로운 취향을 찾아가는 시기인 만큼, 중고 거래가 활발해지는 때”라며, “안 쓰는 물건의 가치를 활용해 오늘 좋아하는 것을 구매하는 합리적 사용자들이 유용하게 사용할 만한 혜택으로 실속있게 구성했다”고 말했다.